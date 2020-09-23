Лукашенко "вступил в должность". В Минске провели тайную инаугурацию

Во Дворце Независимости в Минске провели тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Это подтверждают официальные белорусские СМИ.
Как сообщает BELTA, Лукашенко "положив правую руку на Конституцию, произнес присягу на белорусском языке".
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Также Лукашенко подписал акт о принесении присяги, а глава ЦИК вручила ему удостоверение президента республики Беларусь.
Официальный telegram-канал Лукашенко "Пул Первого" опубликовал фото с церемонии.
Ранее оппозиционные белорусские издания говорили о возможной тайной инаугурации, хотя глава ЦИК не подтверждала эту информацию. С утра президентский кортеж проследовал во Дворец Независимости.
Как известно, Евросоюз официально не признает Лукашенко президентом Беларуси и готовит санкции.
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