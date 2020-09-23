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Лукашенко "вступил в должность". В Минске провели тайную инаугурацию

23 сентября, 11:33

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Официальные СМИ опубликовали фото с церемонии

Во Дворце Независимости в Минске провели тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Это подтверждают официальные белорусские СМИ.

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Как сообщает BELTA, Лукашенко "положив правую руку на Конституцию, произнес присягу на белорусском языке".

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Также Лукашенко подписал акт о принесении присяги, а глава ЦИК вручила ему удостоверение президента республики Беларусь.

Официальный telegram-канал Лукашенко "Пул Первого" опубликовал фото с церемонии.

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Ранее оппозиционные белорусские издания говорили о возможной тайной инаугурации, хотя глава ЦИК не подтверждала эту информацию. С утра президентский кортеж проследовал во Дворец Независимости.

Как известно, Евросоюз официально не признает Лукашенко президентом Беларуси и готовит санкции.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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инаугурация Беларусь Александр Лукашенко
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