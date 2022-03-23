Лукашенко закрывает украинское генконсульство в Бресте

Продолжается дипломатическая война между Беларусью и Украиной. МИД Беларуси приняло решение закрыть генеральное консульство Украины в Бресте.
Об этом сообщает белорусское агентство "Белта" со ссылкой на заявление официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза.
Что известно
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Анатолия Глаза, предложено части украинским дипломатам покинуть страну. В этой связи также принято решение о закрытии генконсульства Украины в Бресте.
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Разрешено только, чтобы посольство Украины в Минске продолжило работать в формате 1+4. Это значит, что Лукашенко пока не выгоняет посла Украины и четырех его сотрудников.
Ответ Киева
В МИД Украины посчитали происходящее очередным ничем не спровоцированным недружественным шагом по отношению к Украине.
"Сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов... Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно. После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом", – так прокомментировал решение Минска спикер МИДа Олег Николенко.
Обстановка
- 19 марта территорию Украины покинул белорусский посол Игорь Сокол. Ему наши пограничники передали "30 серебренников" для главы госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо как плату за предательство дружественных отношений между нашими странами.
- Дипломатические войны происходят на фоне ожидания вторжения армии Беларуси в нашу страну для усиления российских оккупантов.
- Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в комментарии Радио Свобода заявил, что в ближайшее время Минск может начать военное вторжение в Украину с провокации на государственной границе.
- В Генштабе Вооруженных сил Украины считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.
- Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил последние данные СБУ, что в целом от 10 до 15 тысяч военнослужащих белорусской армии могут отправить на бойню в Украину.