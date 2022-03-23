Лукашенко закрывает украинское генконсульство в Бресте

МИД Беларуси попросило большинство дипломатов Украины покинуть страну

Лукашенко начал кампанию против украинских дипломатов / Коллаж "Сегодня"

Продолжается дипломатическая война между Беларусью и Украиной. МИД Беларуси приняло решение закрыть генеральное консульство Украины в Бресте.

Об этом сообщает белорусское агентство "Белта" со ссылкой на заявление официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза.

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Что известно

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Анатолия Глаза, предложено части украинским дипломатам покинуть страну. В этой связи также принято решение о закрытии генконсульства Украины в Бресте.

Разрешено только, чтобы посольство Украины в Минске продолжило работать в формате 1+4. Это значит, что Лукашенко пока не выгоняет посла Украины и четырех его сотрудников.

Ответ Киева

В МИД Украины посчитали происходящее очередным ничем не спровоцированным недружественным шагом по отношению к Украине.

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"Сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов... Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно. После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом", – так прокомментировал решение Минска спикер МИДа Олег Николенко.

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