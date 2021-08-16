Мир
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Люди цеплялись на самолет и падали с высоты: шокирующее видео из Кабула

Сергей Мартынец Сергей Мартынец редактор раздела Политика
16 августа, 13:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ситуация настолько вышла из-под контроля, что взлетно-посадочную полосу приходилось расчищать вертолетами Апачи
Афганцы гибли в попытках спастись. Коллаж "Сегодня"
Афганцы гибли в попытках спастись. Коллаж "Сегодня"

В аэропорту Кабула продолжается вакханалия – афганцы всеми способами пытаются покинуть страну. Дошло до абсурда – люди цеплялись на шасси взлетающего американского самолета, после чего падали с большой высоты, когда он был уже в воздухе.

Реклама

Аэропорт Кабула – единственное место в Афганистане, где нет талибов, сюда собираются все пытающиеся покинуть страну. Паника началась, когда объявили об отмене коммерческих рейсов, брошенные всеми афганцы пытаются взять самолеты штурмом.

Ситуация настолько вышла из-под контроля, что взлетно-посадочную полосу приходилось расчищать вертолетами "Апачи".

Реклама

Несколько человек сидели на шасси американского C-17A Globemaster III перед взлетом из аэропорта Кабула. Экипаж не мог не видеть, что происходит за пределами их борта. В воздухе, когда стойки начали убирать, люди попадали на землю.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул, после чего из страны хлынули потоки беженцев, в столичном аэропорту не протолкнуться – люди "штурмуют" самолеты в попытке улететь. Американцы даже отправили в стране несколько тысяч военных, чтобы обеспечить эвакуацию американских граждан. Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек, большинство иностранцы.

Президент Афганистана Ашраф Гани мирно передал власть талибам, а сам в сопровождении его советника по национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и глава администрации Фазла Махмуда Фазли улетели в Таджикистан. Талибы заняли президентский дворец в Кабуле и сделали заявление.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Кейт Уинслет для LA Times
Избиение танцора Дорофеевой
Новые подробности о его состоянии
Быть в курсе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять