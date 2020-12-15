Люди, которые нас спасут: история ветеринара-фармацевта, чья компания создала самую дешевую вакцину от COVID-19

Сейчас Паскаль Сорио – генеральный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca. Это одна из компаний, которая обещает миру эффективную вакцину от COVID-19.
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Кто такой Паскаль Сорио?
Паскалю Сорио 61 год. Он возглавляет пятую в мире по величине фармацевтическую компанию AstraZeneca.
По образованию Сорио – ветеринар. Карьеру Паскаль Сорио начинал с продавца в фармацевтической лаборатории. После того, как он получил степень МВА в Парижской бизнес-школе, начал продвигаться по служебной лестнице. Когда фармлабораторию покупает немецкая фармацевтическая корпорация, Сорио становиться генеральным директором.
Однако Сорио на одном месте долго не задерживается. Он работал в различных фармокомпаниях Франции, Японии и США. В 2006 он присоединился к одной из ведущих фармкомпаний мира – Roche.
А в 2012 Паскаля Сорио назначают председателем и генеральным директором шведско-британской фармацевтической группы AstraZeneca.
Ему удалось избежать поглощения AstraZeneca американской фармацевтической компанией Pfizer, известной множеством слияний, организованных ею против своих конкурентов. Сейчас AstraZeneca и Pfizer – конкуренты в разработке вакцины от коронавируса.
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Какое его достижение?
Под его руководством AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом в Великобритании производит вакцину от COVID-19. Препарат находится на третей фазе испытаний. Последние исследования показали, что вакцина эффективна на 90% при введении сначала половины дозы, а потом полной. По словам исследователей, при другом режиме дозирования, когда вводили две полные дозы, эффективность вакцины составляла 62 процента, в результате чего совокупная средняя эффективность составляла 70 процентов.
Оксфордская команда и AstraZeneca также стала первым из трех ведущих разработчиков вакцины против COVID, которые опубликовали результаты испытаний фазы III в рецензируемом журнале – до сих пор результаты распространялись только через пресс-релизы.
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Что он говорил о COVID-19?
26 мая, 2020
23 ноября, 2020
Паскаль Сорио
главный исполнительный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca
Простая цепочка поставок вакцины и наше некоммерческое обещание и приверженность широкому, справедливому и своевременному доступу означают, что вакцина будет доступной по цене и будет доступна во всем мире, обеспечивая поставки сотен миллионов доз после утверждения
8 декабря, 2020
Паскаль Сорио
главный исполнительный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca
Результаты показывают, что вакцина эффективна против COVID-19, в частности, без серьезных инфекций и госпитализаций в группе вакцины, а также безопасна и хорошо переносится. Мы начали подавать данные в регулирующие органы по всему миру для скорейшего утверждения, и наши глобальные цепочки поставок работают и готовы быстро начать бесприбыльную доставку сотен миллионов доз в глобальном масштабе
Почему он спасет нас?
Вакцина, произведенная AstraZeneca, важна, потому что она дешевле, чем две другие основные вакцины, производимые Pfizer-BioNTech и Moderna.
Компания заявила, что откажется от прибыли от вакцины на время пандемии и будет продавать ее по цене 4 доллара США за дозу. Продукт Pfizer-BioNTech стоит около 20 долларов США, вакцина Moderna – 33 доллара США.
И в отличие от своих основных конкурентов, вакцину можно хранить при обычной температуре холодильника.
Исследователи заявляют, что вакцину можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия не менее шести месяцев, что упрощает распространение.
Для сравнения, вакцина Pfizer/Biontech, которую уже применяют в Великобритании и одобрили в США, должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию. Это намного ниже, чем в стандартных холодильниках в медицинских учреждениях. А вакцина Moderna может оставаться стабильной при стандартной температуре холодильника в течение 30 дней.
У AstraZeneca есть поразительные производственные мощности. Паскаль Сорио заявляет, что компания планирует выпустить до 3 млрд вакцин в 2021 году.
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Паскаль Сорио
главный исполнительный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca
Вероятность, что вакцина будет готова к поставке в Великобританию и США уже в сентябре – около 30%. Более вероятно – декабрь. Это очень короткий срок. Очень много людей смогут вакцинироваться к концу года. Но это если вакцина будет успешной. Нет гарантии, что она будет работать, но мы делаем все, чтобы скорее произвести работающую вакцину. И если она будет работать, то мы действительно сможем вакцинировать очень много людей. А прежде всего иммунизировать надо врачей, людей из групп риска, которые более всего подвержены риску заразиться.