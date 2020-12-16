Люди, которые нас спасут: история окулиста, который первым "увидел" угрозу COVID-19

Ли Вэньлян считается первым медицинским работником, который забил тревогу в связи с коронавирусом. В конце декабря 2019-го он отправил сообщение коллегам-медикам в WeChat с предупреждением о новом заболевании. Через несколько дней его задержала китайская полиция с обвинением в распространении ложных слухов.
Сайт "Сегодня" продолжает серию материалов о людях, которые спасут мир от COVID-19.
Что о нем известно?
Ли Вэньлян работал окулистом в больнице в Ухане, городе в эпицентре вспышки коронавируса в Китае. В декабре он отправил коллегам-врачам сообщение о семи случаях вируса, который, по его мнению, выглядел как SARS – болезнь, распространившаяся по всему миру в 2003 году. Он предупредил их в групповом чате, чтобы они носили защитную одежду во избежание заражения.
Несколько дней спустя полиция приказала ему не распространять ложную информацию и вместе с восемью другими врачами завела на него дело за "распространение слухов".
Доктор Ли вернулся к работе после выговора. 10 января он лечил женщину от глаукомы. Он не знал, что она уже заразилась коронавирусом, вероятно, от дочери. Они обе заболели. Он тоже.
Когда у Ли начали проявляться симптомы коронавирусной болезни, он забронировал номер в отеле, чтобы не заразить свою семью, и был госпитализирован 12 января. Несмотря на эту предосторожность, его родители заразились SARS-CoV-2, но позже выздоровели.
Ли Вэньлян умер от болезни 7 февраля 2020 годав возрасте 33 лет
Ли и его жена Фу Сюэцзе имели сына и ждали второго ребенка. 12 июня 2020 года его вдова родила сына.
Его главное достижение
Ли Вэньлян заставил правительство говорить о вирусе.
Правительство Китая даже пыталось скрыть сам факт смерти врача. Но новость быстро разлетелась в СМИ. Его смерть вызвала волну негодования в Китае из-за того, что правительство преуменьшало серьезность вируса и изначально пыталось сохранить это в секрете.
Яростных комментариев пользователей социальных сетей на Sina Weibo и WeChat с критикой государства было так много, что правительственные цензоры не успевали их чистить.
Многие до сих пор считают, что раннее выявление вируса могло предотвратить гибель тысяч людей в самом начале, в том числе и спасти жизнь самому Ли Вэньляну.
Что он говорил о COVID-19?
18:42, 30 декабря 2019
30 января, 2020
Ли Вэньлян
врач из г. Ухань (Китай)
После того, как я выздоровею, я все еще буду на передовой. Сейчас эпидемия все еще распространяется, и я не хочу быть дезертиром
Февраль 2020, за несколько дней до смерти
Ли Вэньлян
врач из г. Ухань (Китай)
Если бы официальные лица раскрыли информацию об эпидемии раньше, я думаю, это было бы намного лучше. Должно быть больше открытости и прозрачности
Почему он нас спасет, несмотря на то, что умер
Если бы не Ли Вэньлян, руководство Китая еще долго скрывало бы новый вирус и эпидемия была бы намного страшнее для всего мира. Страны начали принимать экстренные меры, что хоть как-то растянуло процесс заражения во времени.
Благодаря сообщениям китайских врачей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала задавать вопросы. Компартия Китая вынуждена была реагировать – закрывать границу и вводить карантин. Хотя Китай до сих пор подвергает цензуре контент в социальных сетях, критикующий реакцию государства на кризис с коронавирусом. В начале марта вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за размещение в сети "незаконного" и "негативного" контента с критикой правительства.
Ранее "Сегодня" писали, что всем украинцам обещают бесплатную вакцинацию от COVID-19. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации.
Напомним, в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса, которая имеет более высокую скорость распространения. Об этом сообщил спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Наварро.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Ли Вэньлян
врач из г. Ухань (Китай)
Последние новости заключаются в том, что заражение коронавирусом подтверждено, и анализ подтипа вируса продолжается