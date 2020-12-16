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Люди, которые нас спасут: история окулиста, который первым "увидел" угрозу COVID-19

16 декабря, 20:01

Виталий Андроник Виталий Андроник

30 декабря 2019-го китайский врач Ли Вэньлян написал в чат коллегам, что в Ухане ходит неизвестный коронавирус

Ли Вэньлян считается первым медицинским работником, который забил тревогу в связи с коронавирусом. В конце декабря 2019-го он отправил сообщение коллегам-медикам в WeChat с предупреждением о новом заболевании. Через несколько дней его задержала китайская полиция с обвинением в распространении ложных слухов.

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Сайт "Сегодня" продолжает серию материалов о людях, которые спасут мир от COVID-19.

После смерти Ли Вэньляня китайцы вышли на демонстрацию, выразив недоверие к Компартии Китая

После смерти Ли Вэньляня китайцы вышли на демонстрацию, выразив недоверие к Компартии Китая / Фото: AP News

Что о нем известно?

Ли Вэньлян работал окулистом в больнице в Ухане, городе в эпицентре вспышки коронавируса в Китае. В декабре он отправил коллегам-врачам сообщение о семи случаях вируса, который, по его мнению, выглядел как SARS – болезнь, распространившаяся по всему миру в 2003 году. Он предупредил их в групповом чате, чтобы они носили защитную одежду во избежание заражения.

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Несколько дней спустя полиция приказала ему не распространять ложную информацию и вместе с восемью другими врачами завела на него дело за "распространение слухов".

Доктор Ли вернулся к работе после выговора. 10 января он лечил женщину от глаукомы. Он не знал, что она уже заразилась коронавирусом, вероятно, от дочери. Они обе заболели. Он тоже.

Когда у Ли начали проявляться симптомы коронавирусной болезни, он забронировал номер в отеле, чтобы не заразить свою семью, и был госпитализирован 12 января. Несмотря на эту предосторожность, его родители заразились SARS-CoV-2, но позже выздоровели.

Ли Вэньлян умер от болезни 7 февраля 2020 годав возрасте 33 лет

Ли и его жена Фу Сюэцзе имели сына и ждали второго ребенка. 12 июня 2020 года его вдова родила сына.

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Ли Вэньлян

Ли Вэньлян

Его главное достижение

Ли Вэньлян заставил правительство говорить о вирусе.

Правительство Китая даже пыталось скрыть сам факт смерти врача. Но новость быстро разлетелась в СМИ. Его смерть вызвала волну негодования в Китае из-за того, что правительство преуменьшало серьезность вируса и изначально пыталось сохранить это в секрете.

Яростных комментариев пользователей социальных сетей на Sina Weibo и WeChat с критикой государства было так много, что правительственные цензоры не успевали их чистить.

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Многие до сих пор считают, что раннее выявление вируса могло предотвратить гибель тысяч людей в самом начале, в том числе и спасти жизнь самому Ли Вэньляну.

Что он говорил о COVID-19?

18:42, 30 декабря 2019

Ли Вэньлян

врач из г. Ухань (Китай)

Последние новости заключаются в том, что заражение коронавирусом подтверждено, и анализ подтипа вируса продолжается

30 января, 2020

Ли Вэньлян

врач из г. Ухань (Китай)

После того, как я выздоровею, я все еще буду на передовой. Сейчас эпидемия все еще распространяется, и я не хочу быть дезертиром

Февраль 2020, за несколько дней до смерти

Ли Вэньлян

врач из г. Ухань (Китай)

Если бы официальные лица раскрыли информацию об эпидемии раньше, я думаю, это было бы намного лучше. Должно быть больше открытости и прозрачности

Почему он нас спасет, несмотря на то, что умер

Если бы не Ли Вэньлян, руководство Китая еще долго скрывало бы новый вирус и эпидемия была бы намного страшнее для всего мира. Страны начали принимать экстренные меры, что хоть как-то растянуло процесс заражения во времени.

Благодаря сообщениям китайских врачей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала задавать вопросы. Компартия Китая вынуждена была реагировать – закрывать границу и вводить карантин. Хотя Китай до сих пор подвергает цензуре контент в социальных сетях, критикующий реакцию государства на кризис с коронавирусом. В начале марта вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за размещение в сети "незаконного" и "негативного" контента с критикой правительства.

Ранее "Сегодня" писали, что всем украинцам обещают бесплатную вакцинацию от COVID-19. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации.

Напомним, в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса, которая имеет более высокую скорость распространения. Об этом сообщил спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Наварро.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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