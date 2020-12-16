Люди, которые нас спасут: история окулиста, который первым "увидел" угрозу COVID-19

30 декабря 2019-го китайский врач Ли Вэньлян написал в чат коллегам, что в Ухане ходит неизвестный коронавирус

Ли Вэньлян считается первым медицинским работником, который забил тревогу в связи с коронавирусом. В конце декабря 2019-го он отправил сообщение коллегам-медикам в WeChat с предупреждением о новом заболевании. Через несколько дней его задержала китайская полиция с обвинением в распространении ложных слухов.

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После смерти Ли Вэньляня китайцы вышли на демонстрацию, выразив недоверие к Компартии Китая / Фото: AP News

Что о нем известно?

Ли Вэньлян работал окулистом в больнице в Ухане, городе в эпицентре вспышки коронавируса в Китае. В декабре он отправил коллегам-врачам сообщение о семи случаях вируса, который, по его мнению, выглядел как SARS – болезнь, распространившаяся по всему миру в 2003 году. Он предупредил их в групповом чате, чтобы они носили защитную одежду во избежание заражения.

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Несколько дней спустя полиция приказала ему не распространять ложную информацию и вместе с восемью другими врачами завела на него дело за "распространение слухов".

Доктор Ли вернулся к работе после выговора. 10 января он лечил женщину от глаукомы. Он не знал, что она уже заразилась коронавирусом, вероятно, от дочери. Они обе заболели. Он тоже.

Когда у Ли начали проявляться симптомы коронавирусной болезни, он забронировал номер в отеле, чтобы не заразить свою семью, и был госпитализирован 12 января. Несмотря на эту предосторожность, его родители заразились SARS-CoV-2, но позже выздоровели.

Ли Вэньлян умер от болезни 7 февраля 2020 годав возрасте 33 лет

Ли и его жена Фу Сюэцзе имели сына и ждали второго ребенка. 12 июня 2020 года его вдова родила сына.

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Ли Вэньлян

Его главное достижение

Ли Вэньлян заставил правительство говорить о вирусе.

Правительство Китая даже пыталось скрыть сам факт смерти врача. Но новость быстро разлетелась в СМИ. Его смерть вызвала волну негодования в Китае из-за того, что правительство преуменьшало серьезность вируса и изначально пыталось сохранить это в секрете.

Яростных комментариев пользователей социальных сетей на Sina Weibo и WeChat с критикой государства было так много, что правительственные цензоры не успевали их чистить.

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Многие до сих пор считают, что раннее выявление вируса могло предотвратить гибель тысяч людей в самом начале, в том числе и спасти жизнь самому Ли Вэньляну.

Что он говорил о COVID-19?

18:42, 30 декабря 2019

30 января, 2020

Февраль 2020, за несколько дней до смерти

Почему он нас спасет, несмотря на то, что умер

Если бы не Ли Вэньлян, руководство Китая еще долго скрывало бы новый вирус и эпидемия была бы намного страшнее для всего мира. Страны начали принимать экстренные меры, что хоть как-то растянуло процесс заражения во времени.

Благодаря сообщениям китайских врачей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала задавать вопросы. Компартия Китая вынуждена была реагировать – закрывать границу и вводить карантин. Хотя Китай до сих пор подвергает цензуре контент в социальных сетях, критикующий реакцию государства на кризис с коронавирусом. В начале марта вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за размещение в сети "незаконного" и "негативного" контента с критикой правительства.

Ранее "Сегодня" писали, что всем украинцам обещают бесплатную вакцинацию от COVID-19. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации.

Напомним, в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса, которая имеет более высокую скорость распространения. Об этом сообщил спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Наварро.

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