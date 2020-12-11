Люди, которые нас спасут от COVID-19: история основателя Twitter, отдавшего миллиард

Джек Дорси отдал треть своего состояния на борьбу с коронавирусом и его последствиями

Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси перечислил около трети своего состояния на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Это самое крупное пожертвование, которое делалось для борьбы пандемией.

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Сайт "Сегодня" продолжает серию материалов о людях, которые спасут нас от COVID-19.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси / Фото: Reuters

Что известно о Джеке Дорси?

Джек Дорси – американский технологический предприниматель. Он – соучредитель и генеральный директор Twitter, а также основатель и генеральный директор Square, компании, которая занимается финансовыми платежами.

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В 2000 году он впервые задумал использовать текстовые сообщения как способ поддерживать связь с друзьями. Через шесть лет он обратился к Уильямсу и Стоуну со своей идеей. Они вместе они разработали прототип того, что стало Twitter.

Дорси опубликовал первое сообщение в Твиттере 21 марта 2006 года.

В 2009 году Дорси стал соучредителем и генеральным директором компании Square – это компания, занимающаяся мобильными платежами, предлагала устройства и программное обеспечение для облегчения транзакций по кредитным картам.

Какое его главное достижение?

Помимо того, что он основатель Twitter, Джек Дорси регулярно отдает часть своих доходов на благотворительность.

Самое крупное пожертвование Дорси – почти один миллиард долларов своего капитала, чуть менее трети своего общего состояния, в программы помощи, связанные с коронавирусом. Он обязался финансировать помощь в борьбе с COVID-19, финансировать образование и здоровье девочек, а также базовый доход в бедных районах.

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Джек Дорси даже создал общедоступный файл, в котором публикует всю отчетность о расходовании средств фонда Start Small, специально созданного им под эти цели. Согласно этим данным, фонд уже совершил пожертвований на 306,6 млн долл.

Что он говорил о COVID-19?

3 марта 2020

7 апреля 2020

Почему он нас спасет?

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Пандемия коронавируса – это не только проблема медицины. Она затронула все сферы жизни и очень ударила по экономике всех стран. И на преодоление этих последствий могут уйти годы.

/ Фото: Getty Images

Джек Дорси не финансирует разработку вакцин или лекарств. Он помогает людям, которые больше всего пострадали от пандемии коронавирусной инфекции.

В США Дорси запустил пилотные проекты по обеспечению базового дохода в городах и селах, по которых больше всего ударил экономический кризис, вызванный COVID-19. Огромные суммы из коронавирусного фонда пошли на закупку тестов для больниц, на обучение медиков как в США, так и в африканских странах, странах Азии.

Много грантов Дорси открыл для малого и среднего бизнеса, на выплаты для людей, которые потеряли работу или имеют низкие доходы.

Большое внимание Джек Дорси уделяет бедным странам Африки и Азии. В самых бедных странах финансируются строительство отделений интенсивной терапии, закупаются тесты для выявления заразившихся коронавирусом (в Сент-Люсии, Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, Доминике, Китс и Невисе, Антигуа и Барбуде и других).

С апреля из коронавирусного фонда профинансировано 130 проектов для помощи медикам, социально уязвимым слоям населения. На данный момент из фонда потрачено около 10% от всей суммы.

Напомним, журналисты "Сегодня" отправились в отдаленные украинские села, чтобы узнать, как там переживают эпидемию. И узнали, что среди "лекарств", которые селяне употребляют от коронавируса – сало и водка, а многие в ковид просто не верят.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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