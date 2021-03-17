МАГАТЭ зафиксировало новое нарушение Ираном ядерного соглашения

Иран начал обогащение урана на своем подземном заводе в Натанзе с помощью новой усовершенствованной центрифуги второго типа IR-4, что является еще одним нарушением ядерных соглашений от 2015 года Тегераном.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"15 марта 2021 года Агентство подтвердило, что Иран начал подачу в каскад из 174 центрифуг IR-4, уже установленных на заводе, природного фторида урана UF6", – говорится в отчете МАГАТЭ.

Иран сообщил, что теперь планирует установить второй каскад центрифуг IR-4 на заводе по обогащению топлива, но его установка еще не началась.

Также отмечается, что Иран увеличил количество машин IR-2m, которые намного эффективнее IR-1, установленных на подземном заводе.

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"Таким образом, по состоянию на 15 марта 2021 года Иран использует 5060 центрифуг IR-1, установленных на 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m, установленных на трех каскадах, и 174 центрифуги IR-4, установленных на одном каскаде, для обогащения природного UF6", – цитирует отчет агентство.

Напомним, в феврале Иран начал производство металлического урана, который может быть использован для создания ядерного оружия, в нарушение ядерных соглашений 2015 года.

Мы также сообщали, что в Иране обнаружили огромные скрытые запасы обогащенного урана.

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