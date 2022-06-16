Макрон и другие европейские страны поддержали вступление Украины в ЕС

По словам президента Франции, Украина является часть европейской семьи

Украина приближается к ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По его словам, Украина является часть европейской семьи. Таким образом, страны ЕС поддерживают нашу страну.

Об этом Макрон заявил во время своего выступления в Киеве сегодня, 16 июня.

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"Мы действиями хотим подтвердить, что Украина является частью европейской семьи. Перед лицом войны мы, европейцы, абсолютно полностью понимаем, каким хрупким сегодня стал мир в Европе. Мир, который тяжелыми усилиями восстанавливали после Второй мировой войны", – сказал президент Франции.

Он считает, что эта война изменит европейскую историю. И поэтому сегодня необходимо поддержать, и послать сигнал Еврокомиссии, которая завтра 17 июня выступить с выводом по поводу предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Мы все (Франция, Италия, Германия и Румыния – Ред.) поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС", – подчеркнул Макрон.

Встреча на Банковой закончилась: с чем уедут Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис

Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом завершилась.

Об этом сообщается на Telegram-канале Андрея Ермака.

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"Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", – написал Ермак.

Визит в Киев

Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.

Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".

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Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.