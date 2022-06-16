Макрон оправдал свои разговоры с Путиным продовольственной безопасностью

По словам президента Франции, нужно иметь канал диалога с Российской Федерацией

Эммануэль Макрон рассказал, почему общается с Владимиром Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему необходимо поддерживать связь с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, он разговаривает с ним только после согласия нашего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом Макрон рассказал во время визита в Киев сегодня, 16 июня.

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"Нам нужно иметь канал диалога с РФ, например, по вопросам продовольственной безопасности. И, если мы можем получить определенные сдвиги, то мы должны делать все, что от нас зависит", – заявил президент Франции.

Макрон отметил: когда открывается окно возможности – он каждый раз это делает с согласия Зеленского. По словам лидера Франции, дискуссии с Россий нужно будет продолжать.

"Дискуссии должны быть. Когда мы с самого начала общались с РФ – на это давал согласие Зеленский. Еще с 2019 года мы общались в таком контексте", – добавил Макрон.

Макрон и другие европейские страны поддержали вступление Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По его словам, Украина является частью европейской семьи. Таким образом, страны ЕС поддерживают нашу страну. Об этом Макрон заявил во время своего выступления в Киеве сегодня, 16 июня.

"Мы действиями хотим подтвердить, что Украина является частью европейской семьи. Перед лицом войны мы, европейцы, абсолютно полностью понимаем, каким хрупким сегодня стал мир в Европе. Мир, который тяжелыми усилиями восстанавливали после Второй мировой войны", – сказал президент Франции.

Он считает, что эта война изменит европейскую историю. И поэтому сегодня необходимо поддержать и послать сигнал Еврокомиссии, которая завтра, 17 июня, выступит с заключением по поводу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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"Мы все (Франция, Италия, Германия и Румыния. – Ред.) поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС", – подчеркнул Макрон.

Ранее мы рассказывали, что президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свое высказывание о "сохранении лица Путину". По его словам, Украина должна побеждать в развязанной РФ войне.