Макрон продолжит уговаривать Путина прекратить войну в Украине

Франция пытается найти пути разрешения ситуации дипломатическим путем

Макрон постарается отговорит РФ продолжать военные действия в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Франция обсудила с международными партнерами дальнейшую помощь Украине в войне с Россией. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Франция продолжит отговаривать Россию вести войну в Украине, а также предоставит дополнительно финансовую помощь нашей стране.

Реклама

En visioconférence avec nos partenaires, nous avons confirmé notre unité et notre détermination à agir pour dissuader la Russie de poursuivre le conflit. Nous continuerons d'intensifier notre aide financière, militaire et humanitaire en soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. pic.twitter.com/HJ6n5bubc9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 19, 2022

"Посредством видеоконференции с нашими партнерами мы подтвердили наше единство и нашу решимость действовать, чтобы отговорить Россию от продолжения конфликта. Мы продолжим наращивать нашу финансовую, военную и гуманитарную помощь в поддержку украинских мужчин и женщин", – говорится в сообщении Макрона.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом. На вопрос, последует ли он примеру президента США Джо Байдена, который использовал термин "геноцид" для обозначения убийства украинцев российскими военными, Макрон ответил отрицательно.

Кто помогает Украине в войне с РФ