Макрон продолжит уговаривать Путина прекратить войну в Украине

Франция обсудила с международными партнерами дальнейшую помощь Украине в войне с Россией. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон написал на своей странице в Twitter.
По его словам, Франция продолжит отговаривать Россию вести войну в Украине, а также предоставит дополнительно финансовую помощь нашей стране.
En visioconférence avec nos partenaires, nous avons confirmé notre unité et notre détermination à agir pour dissuader la Russie de poursuivre le conflit. Nous continuerons d'intensifier notre aide financière, militaire et humanitaire en soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. pic.twitter.com/HJ6n5bubc9
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 19, 2022
"Посредством видеоконференции с нашими партнерами мы подтвердили наше единство и нашу решимость действовать, чтобы отговорить Россию от продолжения конфликта. Мы продолжим наращивать нашу финансовую, военную и гуманитарную помощь в поддержку украинских мужчин и женщин", – говорится в сообщении Макрона.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом. На вопрос, последует ли он примеру президента США Джо Байдена, который использовал термин "геноцид" для обозначения убийства украинцев российскими военными, Макрон ответил отрицательно.
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- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
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