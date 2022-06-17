Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант в Киеве ⚔ Рамштайн-3 Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Макрон рассказал, при каком условии поедет в Россию

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 июня, 01:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Франции готов говорить с Путиным, если это принесет результат
Макрон готов встретиться с Путиным/Фото: Chesnot/Getty Images, Contributor/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"
Макрон готов встретиться с Путиным/Фото: Chesnot/Getty Images, Contributor/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Такой визит возможен только при определенных "предварительных условиях".

Об этом сообщает телеканал TF1.

Реклама

Подробности

По словам Макрона, пока никаких сигналов от Москвы не поступало.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", — отметил президент Франции.

Он добавил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодняшний день не выполнены.

Кроме того, Макрон отметил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

Реклама

"Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году — ред.)", — напомнил президент Франции.

Макрон оправдал свои разговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему необходимо поддерживать связь с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, он разговаривает с ним только с согласия главы государства Владимира Зеленского.

"Нам нужно иметь канал диалога с РФ, например, по вопросам продовольственной безопасности. И, если мы можем получить определенные сдвиги, то мы должны делать все, что от нас зависит", – заявил президент Франции.

Макрон отметил: когда открывается окно возможности – он каждый раз это делает с согласия Зеленского. По словам лидера Франции, дискуссии с Россией нужно будет продолжать.

"Дискуссии должны быть. Когда мы с самого начала общались с РФ – на это давал согласие Зеленский. Еще с 2019 года мы общались в таком контексте", – добавил Макрон.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Макрон и другие европейские страны поддержали вступление Украины в ЕС. Также мы писали, что Макрон ответил на критику своего призыва "не унижать Россию".

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 16 июня
1
Личный состав 32950
Личный состав
2
Танки 1449
Танки
3
ББМ 3545
ББМ
4
Артиллерия 729
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 179
Вертолеты
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2494
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

История подвигов героя
Непокоренные
Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
История героини
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20423.69

Bitcoin Cash (BCH)

108.79

Binance Coin (BNB)

209.97

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

13.84

Litecoin (LTC)

44.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,60 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять