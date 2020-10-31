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Насилие из-за карикатур не может быть оправдано – Макрон

31 октября, 18:38

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Ранее мусульмане вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политики Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон с пониманием относится к гневу мусульман по поводу карикатур на пророка Мухаммеда, но насилие из-за карикатур не может быть оправдано.

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Об этом сам французский лидер рассказал в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Я понимаю, что карикатуры могут шокировать людей, но я никогда не допущу, чтобы насилие было оправдано", — сказал он.

Французский лидер уточнил, что считает своим долгом защищать свободу и право граждан.

30 октября десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона. Скандал возник на фоне убийства преподавателя истории Самюэля Пати под Парижем из-за того, что он показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее было совершено нападение на церковь в Ницце. Нападения произошли на фоне критики вокруг решения президента Франции Эммануэля Макрона разрешить сатирическому журналу Charlie Hebdo опубликовать карикатуру на пророка Мухаммеда.

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Французский президент Эммануэль Макрон назвал это "исламским терактом" и заявил, что страна находится в опасности. Из-за атаки в стране был объявлен максимальный уровень террористической угрозы, а на улицы выведут до 7 тыс. военнослужащих для поддержания безопасности.

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Франция мусульмане протест карикатура Эммануэль Макрон
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