Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Макрона официально объявили победителем президентских выборов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 03:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Макрон во втором туре выборов набрал 18 768 639 голосов
Макрон одержал победу на выборах/Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Макрон одержал победу на выборах/Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов. Это его второй президентский срок.

Об этом сообщает французское издание Figaro.

Реклама

Подробности

"Конституционный совет провел перепись и контрольные операции", — отметил Лоран Фабиус и сообщил, что нарушения были замечены на 48 избирательных участках, что привело к отмене 20 594 бюллетеней, что составляет 0,06% голосов.

Фабиус добавил, что в целом правила избирательного процесса были соблюдены.

Из 48 752 339 зарегистрированных французских избирателей на участке 24 апреля во время второго тура выборов пришло 35 096 478, что составляет около 72%. Конституционный совет зафиксировал 2 333 904 чистых бюллетеня.

"Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает Эммануэля Макрона избранным президентом республики", – заявил Лоран Фабиус, указав, что мандат новоизбранного президента начнется в полночь 14 мая 2022 года.

Стоит добавить, что Макрон во втором туре выборов набрал 18 768 639 голосов (58,6%), а Ле Пен 13 288 686 (41,4%).

Реклама

Проблемы у Ле Пен во время выборов

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен, которую называют сторонницей президента РФ Владимира Путина, заподозрили в присвоении почти 140 тысяч евро.

Марин Ле Пен обвинили в личном присвоении почти 140 тысяч евро из бюджета Европейского парламента, когда она была депутатом с 2004 до 2017 года. В расследовании предполагают, что средства из фондов Европарламента тратились, в частности, на оплату гостиниц и организацию мероприятий. В прокуратуру Франции поступил соответствующий документ, который сейчас анализируют.

Адвокат Марин Ле Пен отметил, что доклад появился в разгар президентской гонки во Франции, а события произошли более десяти лет назад. Он считает неслучайным то, что это дело вспомнили именно сейчас.

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 27 апреля
1
Личный состав 22 400
Личный состав
2
Самолеты 185
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артиллерия 421
Артиллерия
7
Средства ПВО 71
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1666
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Проявил личное мужество: отвлек на себя врага, благодаря чему полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
Слава Украине!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять