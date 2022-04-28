Макрона официально объявили победителем президентских выборов

Макрон во втором туре выборов набрал 18 768 639 голосов

Макрон одержал победу на выборах/Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов. Это его второй президентский срок.

Об этом сообщает французское издание Figaro.

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"Конституционный совет провел перепись и контрольные операции", — отметил Лоран Фабиус и сообщил, что нарушения были замечены на 48 избирательных участках, что привело к отмене 20 594 бюллетеней, что составляет 0,06% голосов.

Фабиус добавил, что в целом правила избирательного процесса были соблюдены.

Из 48 752 339 зарегистрированных французских избирателей на участке 24 апреля во время второго тура выборов пришло 35 096 478, что составляет около 72%. Конституционный совет зафиксировал 2 333 904 чистых бюллетеня.

"Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает Эммануэля Макрона избранным президентом республики", – заявил Лоран Фабиус, указав, что мандат новоизбранного президента начнется в полночь 14 мая 2022 года.

Стоит добавить, что Макрон во втором туре выборов набрал 18 768 639 голосов (58,6%), а Ле Пен 13 288 686 (41,4%).

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Проблемы у Ле Пен во время выборов

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен, которую называют сторонницей президента РФ Владимира Путина, заподозрили в присвоении почти 140 тысяч евро.

Марин Ле Пен обвинили в личном присвоении почти 140 тысяч евро из бюджета Европейского парламента, когда она была депутатом с 2004 до 2017 года. В расследовании предполагают, что средства из фондов Европарламента тратились, в частности, на оплату гостиниц и организацию мероприятий. В прокуратуру Франции поступил соответствующий документ, который сейчас анализируют.

Адвокат Марин Ле Пен отметил, что доклад появился в разгар президентской гонки во Франции, а события произошли более десяти лет назад. Он считает неслучайным то, что это дело вспомнили именно сейчас.

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