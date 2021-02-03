Українська
$ 28,06
33,79
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Мамин рецепт: способ вернуть обоняние после COVID-19 "взорвал" TikTok

3 февраля, 12:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Врачи разошлись во мнениях

Студент из Канады, который переболел коронавирусом, рассказал секрет, как восстановил вкусы и запахи.

Реклама

Как пишет BuzzFeed News, 23-летний Кемар Гэри Лалор поделился рецептом приготовления апельсина, о котором рассказала его мама.

Объясняющее видео появилось в TikTok:

Апельсин нужно держать на открытом огне, пока плод не станет полностью черным снаружи. Затем необходимо снять сгоревшую кожу апельсина и смешать его с коричневым сахаром.

@toosmxll

How to get taste buds back!!! ##howto##tastebud##lifehacks##health##fyp##remedy

Steven Universe – L.Dre

Реклама

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал, что это может быть тренировкой для обоняния. По его словам, этот метод использовался в медицине для попытки восстановить функции, нарушенные болезнями, которые вызывают симптомы, аналогичные COVID-19.

Врачи разделились во мнениях, может ли этот метод работать для всех, кто потерял обоняние или вкус после COVID-19.

Ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США) Михаил Фаворов заявил, что вторая волна пандемии коронавируса может начаться в октябре 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус пандемия обоняние TikTok
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларов
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес
"Вакцинные войны": ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз
Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)
Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново
Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классов
Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина
Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронах
Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронахФаново
Слепой прозрел, водород в каждый дом и полмиллиона за жизнь после смерти. 3 главные новости науки
Слепой прозрел, водород в каждый дом и полмиллиона за жизнь после смерти. 3 главные новости наукиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять