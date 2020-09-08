Марию Колесникову задержали на границе с Украиной – СМИ

После того, как стало известно, что члены Координационного совета Беларуси Мария Колесникова и Антон Родненков выехали в Украину, в СМИ появилась информация о задержании Колесниковой на границе. В частности, об этом сообщает БЕЛТА.

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"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", – говорится в сообщении.

Видео: БЕЛТА

"Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле БМВ прошли таможенный пограничной контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - написало СМИ.

Напомним, утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

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После этого родственники похищенной подали заявление об ее исчезновении в милицию. Бывший претендент на участие в президентских выборах Виктор Бабарико рассказал, что милиция приняла заявление родственников Колесниковой и ее уже ищут.

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Также мы рассказывали, что в Беларуси с начала протестов против фальсификаций на выборах задержали более 10 тысяч людей. Из них более 450 человек подверглись "нечеловеческим пыткам". Кроме того, есть погибшие и пропавшие без вести.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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