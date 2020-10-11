Протесты в Беларуси: силовики жестоко избивают и задерживают белорусов

На улицах Минска проходит "Марш гордости". Силовики поливают протестующих водой с краской, а также наставляют на них оружие.
Об этом сообщает Nexta.
Число задержанных на несанкционированной оппозиционной акции уже превысило 100 человек. В число задержаных входят журналисты и фотожурналисты, освещавшие акции протеста.
Так, силовики избивают на улицах протестующих.
По данным Tut.by, правоохранители поливают протестующих водой с краской, чтобы потом их было легче искать на улицах.
Также за сообщением Наша Ніва, правоохранители наставляют на активистов оружие.
Напомним, в столице Беларуси люди собрались на "Марш гордости" ("Марш гонару"). В центр города уже стянули силовиков и спецтехнику, начались задержания и стычки.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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