Протесты в Беларуси: силовики жестоко избивают и задерживают белорусов

На улицах Минска проходит "Марш гордости". Силовики поливают протестующих водой с краской, а также наставляют на них оружие.

Об этом сообщает Nexta.

Число задержанных на несанкционированной оппозиционной акции уже превысило 100 человек. В число задержаных входят журналисты и фотожурналисты, освещавшие акции протеста.

На Марше гордости силовики избивают активистов

Так, силовики избивают на улицах протестующих.

Протесты в Беларуси – силовики избивают активистов

По данным Tut.by, правоохранители поливают протестующих водой с краской, чтобы потом их было легче искать на улицах.

Беларусь – протестующих поливают водой с краской

Также за сообщением Наша Ніва, правоохранители наставляют на активистов оружие.

Беларусь – на протестующих наставляют оружие

Напомним, в столице Беларуси люди собрались на "Марш гордости" ("Марш гонару"). В центр города уже стянули силовиков и спецтехнику, начались задержания и стычки.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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