Марш женщин в Минске: задержали несколько протестующих (видео)

В Минске прошли марши женщин, а также людей с инвалидностью. После шествий начались задержания протестующих.
Издание "Чай з малинавым варэннем" опубликовало видео, как участницу шествия "пакуют" в бус неизвестные в штатском.
Также, как сообщает TUT.BY, у парка Горького силовики задержали двух девушек.
Напомним, 22 октября в Минске прошел марш людей с инвалидностью.
В свою очередь 26 октября в Минске прошел ставший уже традиционным для понедельников Марш пенсионеров, кроме того, свои мероприятия провели студенты местных вузов и работники IT-отрасли.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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