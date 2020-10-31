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Марш женщин в Минске: задержали несколько протестующих (видео)

31 октября, 16:39

Мария Журенко Мария Журенко

Одну из участниц марша неизвестные посадили в бус

В Минске прошли марши женщин, а также людей с инвалидностью. После шествий начались задержания протестующих.

Издание "Чай з малинавым варэннем" опубликовало видео, как участницу шествия "пакуют" в бус неизвестные в штатском.

Также, как сообщает TUT.BY, у парка Горького силовики задержали двух девушек.

Напомним, 22 октября в Минске прошел марш людей с инвалидностью.

В свою очередь 26 октября в Минске прошел ставший уже традиционным для понедельников Марш пенсионеров, кроме того, свои мероприятия провели студенты местных вузов и работники IT-отрасли.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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