Марши, цепи солидарности и драки с ОМОНом: что сегодня происходило в Беларуси (фото и видео)

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста: одни люди выходят на шествия, другие – выстраиваются в цепи солидарности. Так, сегодня в Минске прошел ставший уже традиционным для понедельников Марш пенсионеров, кроме того, свои мероприятия провели студенты местных вузов и работники IT-отрасли.

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Особенно "жарко" сегодня было возле Парка высоких технологий в Минске, где на протест вышло до тысячи человек с бело-красно-белыми флагами. Они выстроились вдоль Кольцевой автодороги, и машины стали притормаживать в знак солидарности.

Для разгона айтишников силовики использовали дубинки и свето-шумовые гранаты, были задержаны десять человек, но буквально сразу после ухода ОМОНа цепь выстроилась вновь и авто снова стали притормаживать и сигналить.

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Чуть позже на территорию ПВТ приехали два автозака и 14 микроавтобусов с силовиками, программистов разогнали, после чего силовики "зачистили" соседний лесок, снова были задержания. На парковке возле Купревича, 3в, неизвестные в балаклавах выгрузились из автозака и начали задерживать людей:

Свидетели сообщили, что при разгоне протестующих у Парка высоких технологий один из бойцов ОМОНа получил травму. А в ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что у него перелом голени со смещением.

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А на станции "Октябрьская" Минского метро милицейский "титушка" с дубинкой попытался задержать молодого парня, однако был избит пассажирами.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия и используется нецензурная лексика:

Видео: t.me/belamova

Кроме Минска, протесты прошли в других крупных городах Беларуси – Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Жодино.

Так, в Бресте десятки людей вышли на марш пенсионеров. Пожилые брестчане с белыми и красными цветами вышли от ЦУМа и пошли по улице Советской. Возле Центрального универмага силовики схватили мужчину и отвели в тонированный микроавтобус.

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В центре Гродно жители города выстроились в цепь солидарности. А в Витебске возле госмедуниверситета неизвестные в гражданском при поддержке людей в форме милиции жестко задержали троих человек:

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что акции студентов якобы приобретают неприкрытые формы агрессии, поэтому будут пресекаться правовыми мерами.

А Погранкомитет Беларуси заявил, что во въезде в республику из Польши, Украины, Литвы отказано 595 иностранцам, потому что "крепкие молодые люди" не смогли объяснить цели своего визита.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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