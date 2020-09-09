Маски на пляже и в парке: в Турции ужесточают карантин

В Турции вводят новые карантинные меры из-за роста количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, теперь маски прийдется носить даже в парках и на пляжах. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

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Во вторник, 8 сентября, турецкие власти сообщила о 1761 новом случае нового коронавируса и более 1000 выздоровевших. По данным Минздрава Турции, общее количество зараженных в стране достигло 283 270 человек, число смертей, связанных с коронавирусом выросло до 6782, а 1159 пациентов сейчас находятся в критическом состоянии.

"Число пациентов в критическом состоянии продолжает расти. Мы терпим большие потери. Что остановит эту ситуацию, так это повсеместное соблюдение карантинных мер", – заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Отмечается, что губернаторы всех провинций страны получили распоряжение об усилении карантина.

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Могласно ему, на всей территории Турции в общественных местах обязательно следует носить маски, в том числе в парках и на пляжах.

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Теперь в городских автобусах запрещена перевозка стоячих пассажиров, если нет возможности обеспечить дистанцию между ними.

Кроме того, под запретом концерты и другие подобные развлечения в ресторанах и гостиницах после 24:00.

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