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Маски с клапанами бесполезны при COVID-19 – исследование

11 ноября, 01:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ученые рекомендуют пользоваться масками без клапанов

Маски N95 со встроенными клапанами позволяют выходить потокам нефильтрованного выдыхаемого воздуха. Из-за этого увеличивается риск передачи COVID-19.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно результатам исследований, маски без клапанов успешно отфильтровывают большинство капель выдыхаемого воздуха, тем самым снижая риск передачи COVID-19.

В то же время клапаны позволяют воздуху выходить из маски. В случае, если ее носит инфицированный коронавирусом человек, вирусные частицы могут с легкостью распространяться.

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К слову, маски с клапанами стали популярными во многих странах, ведь они удобнее медицинских. Однако такие маски предназначены для фильтрации поступающих твердых частиц и поэтому используются для защиты строителей от пыли и персонала больниц от инфекций.

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Ранее мы писали, что на фоне распространения в Украине коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов просит Верховную Раду принять законопроект об увеличении ответственности за отсутствие защитных масок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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