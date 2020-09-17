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Маски – вчерашний день: британец в автобусе прикрыл лицо змеей (фото)

17 сентября, 03:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Местные власти против "змеиной" защиты от коронавируса

В британском Манчестере мужчина при посадке в автобус вместо маски, ношение которой обязательно в транспорте в Британии, использовал живую змею. Об этом сообщает BBC.

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Очевидцы рассказали, что шею пассажира в автобусе из Свинтона в Манчестер обвивала змея, она же прикрывала его рот.

По словам одной из пассажирок, вначале она подумала, что это такая маска, пока не заметил как "маска" скользит по перилам.

Другая очевидеца рассказала, что инцидент ей показался "по-настоящему смешным", а змея не мешала никому из пассажиров.

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"Никто и бровью не повел", – отметила она.

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В то же время управление транспорта в Манчестере заявило, что змея не является надлежаще защитой для лица в общественном транспорте.

"Пассажиры могут использовать маску, сшитую собственноручно, или надеть что-то должное – шарф или бандану. Здесь может быть достаточно интерпретаций. Вместе с тем мы не считаем, что это правило распространяется на использование змеиной кожи – особенно, когда она все еще прикреплена к змее", – заявил представитель транспортной службы.

Напомним, в американском Центре контроля и профилактики заболеваний уверены, что наиболее эффективным средством от заражения коронавирусом COVID-19 является ношение масок.

Мы также сообщали, что в Днепре жители многоэтажки нашли у своего дома полутораметровую змею. Пресмыкающееся так напугало горожан, что они вызвали на место спасателей.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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