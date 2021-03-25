Массовые задержания и обыски: как белорусы "отпраздновали" День Воли (фото)

В четверг, 25 марта, в неофициальный праздник Беларуси День воли по всей стране с самого утра прошли массовые задержания активистов.

Реклама

Рассказываем, что происходило в Беларуси 25 марта:

По данным портала TUT.by, столицу Беларуси Минск стянули военную технику, в том числе водометы. Над городом летал военный самолет, по Минску стали ходить усиленные патрули милиции. Людям, которые вечером вышли на прогулку по центральным улицам, активно сигналили автомобилисты. По всей стране были массовые задержания – более 140 человек. В Минске были арестованы несколько представителей правозащитного центра "Весна" и сотрудников штаба оппозиции. У них дома были проведены обыски. В ряде городов были сообщения о минировании государственных зданий. Несколько лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государственным праздником День Воли не будет.

Фото: BelaPAN via REUTERS

Реклама

Фото: BelaPAN via REUTERS

Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама