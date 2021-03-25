Українська
$ 27,87
32,94
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Массовые задержания и обыски: как белорусы "отпраздновали" День Воли (фото)

25 марта, 22:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ряде городов были сообщения о минировании государственных зданий

В четверг, 25 марта, в неофициальный праздник Беларуси День воли по всей стране с самого утра прошли массовые задержания активистов.

Реклама

Рассказываем, что происходило в Беларуси 25 марта:

По данным портала TUT.by, столицу Беларуси Минск стянули военную технику, в том числе водометы. Над городом летал военный самолет, по Минску стали ходить усиленные патрули милиции. Людям, которые вечером вышли на прогулку по центральным улицам, активно сигналили автомобилисты. По всей стране были массовые задержания – более 140 человек. В Минске были арестованы несколько представителей правозащитного центра "Весна" и сотрудников штаба оппозиции. У них дома были проведены обыски. В ряде городов были сообщения о минировании государственных зданий. Несколько лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государственным праздником День Воли не будет.

Фото: BelaPAN via REUTERS

Фото: BelaPAN via REUTERS

В тренде
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19
Реклама

Фото: BelaPAN via REUTERS

Фото: BelaPAN via REUTERS

Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь задержание
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19Другие страны
В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZeneca
В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZenecaДругие страны
Украина рискует снова остаться без вакцин. Индия приостанавливает экспорт CoviShield
Украина рискует снова остаться без вакцин. Индия приостанавливает экспорт CoviShieldДругие страны
AstraZeneca создала COVID-вакцину в форме спрея для носа
AstraZeneca создала COVID-вакцину в форме спрея для носаДругие страны
Украина может лишиться вакцины CoviShield: у Индии появились претензии
Украина может лишиться вакцины CoviShield: у Индии появились претензииУкраина
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba Group
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba GroupБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять