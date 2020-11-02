Майя Санду рассказала, что сделает в первую очередь, если станет президентом Молдовы

В эксклюзивном интервью "Сегодня" политик заявила о планах кадровых чисток в Молдове

На выборах президента Молдовы во второй тур вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Лидер гонки в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заявила, что будет развивать добрососедские отношения с Украиной.

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А в своем государстве проведет кадровые чистки и начнет борьбу с коррупцией.

"У нас очень большая коррупция, все знают, что у нас несправедливость. И люди уже не верят, что они смогут хорошо жить в нашей стране. Нужно вернуть людям эту веру. Нынешний президент не получил приглашения ни из Киева, ни из Бухареста. Это говорит о том что его не уважают, что плохо для страны. Нам нужны хорошие отношения с соседями, и я обязательно буду способствовать тому чтоб у нас были хорошие отношения", – заявила в эксклюзивном комментарии "Сегодня" кандидат в президенты Молдовы Майя Санду.

Видео: Сегодня

Весомую поддержку Санду получила на иностранных участках и среди жителей крупных городов.

Ее соперник Игорь Додон на своей странице в Фейсбуке также отметил именно активность диаспоры. Но заявил, что мнение тех, кто живет за границей, отличатся от взглядов молдаван, живущих в своей стране.

"Мы все заметили, что диаспора очень активна на выборах. Можем сказать, что она на самом деле является "параллельным электоратом" Республики Молдова", – заявил президент Молдовы Игорь Додон.

С "Сегодня" Игорь Додон пообщается завтра, 3 ноября. Он первый президент Молдовы, которого избрал народ, а не парламент, как было раньше. Его называют пророссийским политиком. А Майю Санду – проевропейским. Она некоторое время руководила правительством и министерством образования.

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Перед вторым туром оппоненты встретятся на теледебатах.

"Игорь Додон не будет делать резких шагов, и, например, на Приднестровье, или в отношения с Украиной или Россией. Он будет лавировать между западом и востоком, как он это и делал. Майя Санду будет стараться показать себя. Здесь можно ожидать неких инициатив, направленных на сближение с Украиной, именно по теме противостояния российской внешней политике в отношении Молдовы, Украины, Приднестровского конфликта", – говорит политолог Зураб Тодуа.

На сегодняшний день выборы президента Молдовы проходят без акций протеста.

ЦИК посчитала 100% голосов, отданных в первом туре выборов.

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