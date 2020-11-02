Медики Беларуси вышли на "марш в белых халатах": начались задержания (видео)

В Беларуси после "Марша мудрости", который собирает людей пожилого поколения, выступающих против 26-летнего правления Александра Лукашенко, состоялась акция "в белых халатах".

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Как сообщает TUT.by, 2 ноября на улицы Минска вышли медики и студенты Белорусского государственного медицинского университета.

Участники акции прошлись колонной по улицах города в знак солидарности со студентами БГМУ, которых отчислили за участие в антиправительственных демонстрациях.

В какой-то момент к марширующим подъехали несколько микроавтобусов с силовиками, которые начали беспорядочные задержания. По данным правозащитников из центра "Вясна", увезли восьмерых демонстрантов.

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Напомним, что накануне в Беларуси прошел "Марш против террора". После него Следственный комитет страны возбудил в отношении 231 участника уголовное дело о массовых беспорядках.

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Напомним, что протесты в Беларуси длятся уже 2,5 месяца – они начались после президентских выборов 9 августа, результаты которых оппозиция, Запад и Украина назвали сфальсифицированными и отказались признавать. Однако Александр Лукашенко не принял мнение своих сограждан и вместо этого правительство Беларуси запретило иностранцам въезжать на территорию страны.

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