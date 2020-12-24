Мексика начинает вакцинацию от COVID-19: первыми будут привиты врачи

В Мексике вакцинация от коронавируса может начаться 24 декабря – сразу после появления в стране первых вакцин от COVID-19.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что вакцинация начнется в больницах Мехико и северного города Сальтильо, передает Reuters.

Ожидается, что к 31 января Мексика получит 1,4 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Президент Мексики ожидает, чтобы вакцина использовалась и в других областях, поскольку в срочном порядке нужно вакцинировать медицинских работников. Следующими будут пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

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"Это правда, что мы все еще сталкиваемся с ужасной пандемией, но сегодня начало конца", – заявил министр иностранных дел Марсело Эбрард на пресс-конференции в аэропорту Мехико.

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К слову, ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что несмотря на начало вакцинации от коронавируса, говорить о преодолении пандемии еще слишком рано, так как еще непонятно долгосрочное влияние ковида на человека.

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