Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
Евровидение-2022: текстовая онлайн-трансляция финала конкурса
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Месть за рейс MH17. Нидерланды передали Украине снаряды, а РФ – пламенный привет

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 22:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
MH17 – коммерческий авиалайнер со 193 пассажирами из Нидерландов, сбитый Россией в 2014 году
Нидерланды передали Украине помощь. Фото: коллаж "Сегодня"
Нидерланды передали Украине помощь. Фото: коллаж "Сегодня"

Нидерланды передали в Украину артиллерийские снаряды. При этом на них оставили надписи: "Месть за МН17". Таким образом России передали пламенный привет.

Об этом сообщил пользователь Twitter Jimmy.

Реклама

"Месть за МН17", — написано на голландском языке на корпусе снаряда.

MH17 – это коммерческий авиалайнер со 193 пассажирами из Нидерландов, сбитый Россией в 2014 году.

Отметим, что с начала войны Нидерланды стали одним из крупнейших поставщиков военной помощи в Украину.

Реклама

Снаряды от Нидерландов

Премьер Нидерландов поставил диагноз Путину – сумасшедший

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не стал долго подбирать слова для определения действий президента России Владимира Путина, который 21 февраля признал террористические "ЛДНР", а 22 февраля уже отправил свои войска в чужую страну.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, голландский политик назвал хозяина Кремля "сумасшедшим" и "полным параноиком".

Реклама

"Конечно, этот человек совершенно сумасшедший", — заявил Рютте.

"Он описывает киевское правительство как диктатуру, хотя это разумно функционирующая страна с демократически избранным правительством и свободной прессой", — подчеркнул Рютте, добавив, что Россия сама страдает от отсутствия свободы, в том числе свободы прессы.

Премьер-министр Нидерландов заверил, что в ответ на нарушения территориальной целостности Украины Москве стоит ждать серьезных санкций.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 14 мая
1
Личный состав 27200
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 163
Вертолеты
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артиллерия 551
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2059
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
Слава Украине!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29460.07

Bitcoin Cash (BCH)

204.06

Binance Coin (BNB)

287.98

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

20.53

Litecoin (LTC)

67.39

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять