Месть за Сулеймани: Иран придумал, как ответить Трампу

На американского посла в ЮАР могут готовить покушение

Иран ищет способы, как отомстить Соединенным Штатам за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные разведки США.

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По данным издания, правительство Ирана рассматривает возможность покушения на посла США в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Лану Маркс. Информация о возможной подготовке покушения на американского дипломата в ЮАР поступала информация еще с весны. В последние недели сведения об угрозе стали более конкретными.

По информации правительства США, к возможному покушению причастно посольство Ирана в Претории.

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Как отмечается, Маркс могла стать целью иранских спецслужб из-за ее дружеских отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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При этом покушение на Маркс является лишь одним из нескольких вариантов мести.

Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, опровергло опубликованную Politico информацию о готовящемся покушении.

Напомним, на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.

Тегеран пообещал отомстить Вашингтону за это убийство.

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