МИД Японии отзывает практически всех дипломатов из Украины

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины. Это связано с угрозой полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию.
Об этом сообщает NHK.
Подробности
Министерство иностранных дел Японии отзывает всех сотрудников своего посольства в Украине, кроме нескольких, из-за угрозы войны РФ против Украины.
Далее по теме
В министерстве сообщили, что посольство Японии в Киеве после эвакуации большей части дипломатов будет выполнять лишь ограниченные функции. Кроме того, внешнеполитическое ведомство настоятельно призывает находящихся в Украине граждан Японии немедленно выехать из страны.
Угроза со стороны России
- Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.