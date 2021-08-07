Миграционный террор Лукашенко. Литва готова платить нелегальным мигрантам по 300 евро

Но есть одно "но" – получить деньги смогут только те, кто согласится добровольно покинуть страну

Литва нашла еще один способ решить миграционный кризис - с помощью денег. Фото: Государственное управление пограничной безопасности Литвы/Reuters/Pixabay. Коллаж "Сегодня"

Правительство Литвы готово решить проблему с наплывом нелегальных мигрантов необычным способом – платить по 300 евро всем, кто согласится добровольно покинуть страну.

Реклама

Об этом в субботу, 8 августа, заявила в эфире телерадиокомпании LRT глава департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, деньги будут выдавать наличными при посадке в самолет.

Месть Лукашенко

Литва страдает из-за массового "набега" нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. Официальный Вильнюс обвинил Минск в "гибридной агрессии".

Лукашенко лично таким "оружием" угрожал Литве, а также Латвии и Польше.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить...", заявил Лукашенко 26 мая, выступая перед парламентом Беларуси.

Реклама

И затем позже, 22 июня:

"Сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков... Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?", – заявлял Лукашенко на церемонии, посвящённой 80-летию начала Второй мировой войны на территории СССР.

Проблемы с нелегалами у Литвы начались после введения многочисленных санкций против режима Лукашенко, к которым привела принудительная посадка самолета Ryanair и арест основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги 23 мая этого года.

Литва активно продвигала санкции против режима Лукашенко. Кроме того, министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис призывал Лукашенко сложить полномочия, а МИД посоветоваллитовцам не посещать Беларусь.

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.

Реклама Пограничники ежедневно отчитываются о десятках задержанных на границе Литвы. Фото: Государственное управление пограничной безопасности Литвы

Европейское пограничное агентство Frontex, которое пришло на помощь Литве в миграционном кризисе, выявило в Шальчининкском районе на юго-востоке Литвы, как группы нелегалов к границе сопровождало авто, похожее на ведомственный транспорт военных Беларуси.

Стена от Беларуси из колючей проволоки

Чтобы решить проблему с нелегальными мигрантами из Африки и Ближнего Востока, Вильнюс решил построить на границе с Беларусью стену из колючей проволоки – она должна протянуться вдоль почти 680-километровой литовско-белорусской границы. Установка только колючей проволоки обойдется в 42 млн евро.

Оказалось, что достать столько проволоки – проблема. К ее решению подключилась и Украина. Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина передаст Литве колючую проволоку, поскольку Минск устроил ей "миграционный террор".

Реклама

2 августа пезидент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ № 341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике".

Судя по всему, правительство Литвы решило использовать не только "кнут", но и "пряник", предлагая мигрантам по 300 евро – то ли в ожидании, пока стену возведут, то ли на постоянной основе. Подробнее глава департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте не рассказала.