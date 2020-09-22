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Михалков опозорился, назвал протестующих в Беларуси компьютерной графикой

22 сентября, 17:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российский режиссер пытался выдать фото с демонстраций за ложь и сам попался на фейке

Скандально известный российский режиссер Никита Михалков, который ранее в этом году заявил о планах Билла Гейтса сократить население планеты, сделал новое странное заявление – на этот раз о Беларуси.

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В своей авторской программе на собственном YouTube-канале он назвал компьютерной графикой участников антиправительственных акций, которыми Беларусь охвачена почти полтора месяца.

Сперва он "как профессионал" оценил фото, на котором группа протестующих с транспарантами стоит напротив омоновцев.

"Какое море людей, посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет у первых рядов, между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть, там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом внизу. Это чистая, абсолютно компьютерная графика", – сказал Михалков.

В тренде
Михалков опозорился, назвал протестующих в Беларуси компьютерной графикой

А после этого он показал фото митинга на Площади Независимости в Минске, которое якобы было опубликовано оппозиционным Telegram-каналом NEXTA. Режиссер указал на очевидную обработку снимка в фоторедакторе, однако, сравнив представленное им фото с оригиналом, можно убедиться, что они совершенно отличаются.

Оригинальное фото NEXTA
Фейковое фото Никиты Михалкова
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Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства. Множество задержаны, в частности, на минувших выходных в автозаках оказались больше 400 человек.

Евросоюз осудил фальсификации на выборах и насилие над демонстрантами в Беларуси, но не смог согласовать санкции против причастных к этому.

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Россия протесты Беларусь фейки Никита Михалков фейковые новости

Источник: Сегодня

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