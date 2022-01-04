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"Миллиардеры улетят, а остальных ждут проблемы": оппозиция в Казахстане о плане действий и настоящей причине Майдана

Эксклюзив
Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Богдан Аминов Богдан Аминов Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
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4 января, 22:07
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Сайт "Сегодня" пообщался с одним из казахских оппозиционеров Айдосом Садыковым, который поддерживает протесты
Айдос Садыков: "Люди понимают: власть пытается их обмануть и выиграть время".
Айдос Садыков: "Люди понимают: власть пытается их обмануть и выиграть время". / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня

2022 год в Казахстане начался с массовых протестов против повышения цены на сжиженный газ. Демонстранты заявили о бессрочной акции. А требования снизить стоимость газа переросли в призывы к отставке президента и правительства. К вечеру почти во всех областях Казахстана – массовые протесты. Правоохранительные органы активно реагируют: в стране отключили интернет, в города подтянули военную технику и проводят аресты.

А к вечеру президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть уходить не собирается, но готова к диалогу. Глава государства также пригрозил наказанием за захват государственных зданий.

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Руководитель крупнейшего оппозиционного канала "БАСЕ" в Казахстане Айдос Садыков эксклюзивно для "Сегодня" рассказал о настоящих причинах акции, которая не совсем про газ, а также поделился подробностями переговоров оппозиции с властью.

Почему требование снизить цены на газ переросло к призывам уйти правительство в отставку?

Повод и причину не стоит соединять. Мелкие уступки не повлияют на протестные настроения.

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На самом деле надо понимать, что повод и причина – это разные вещи. Призыв снизить цены на газ – это стало поводом для подъема для протестов.

Настоящие причины – это недовольство условиями жизни, труда и недовольство власть.

Народ давно хочет сменить ту власть, которая за 30 лет наворовалась и избирала себя. Которая лишила народа права избирать и быть избранными и привлекла к рукам все национальные природные ресурсы.

Почему граждане недовольны реакцией власти на протесты? Что конкретно не устраивает?

Народ недоволен не столько реакцией власти, а самой властью. Власть реагирует так, как она может.

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Власть идет на уступки, чтобы слить протест и выиграть время.

Например, активисты в одном из небольших городов вели переговоры с акиматом (районная госадминистрация по-нашему, региональный орган исполнительной власти, который представляет президента. - Ред). И там акимат пообещал, что до 15 января выполнит все требования и попросил всех участников митинга не выходить на митинги. И только если до 15 января не выполнят условия – тогда уже выходить.

Такие переговоры проходят и в других регионах. Потому что люди понимают: власть пытается их обмануть и выиграть время. Протесты продолжаются по всему Казахстану сейчас. Многие области и районы поднялись. Идут массовые забастовки на крупнейших нефтяных и угольных предприятиях Казахстана.

Если требования не будут выполнены – какие дальнейшие сценарии развития ситуации вы допускаете?

В целом, все будет зависить от ситуации, которая сложится в ближайшие дни. Например, сейчас происходят провокации – пытаются провоцировать драку между силовиками и некоторыми людьми, которых выставляют как участников протеста. Они (власти. – Ред.) пытаются "взять" здание департамента области и таким образом показать, что это хулиганы и террористы, которые захватывают госздания.

Надо понимать, что захват здания департамента полиции, скорее, ухудшит ситуацию, чем улучшит положение протестующих.

Протест надо поднимать как можно выше и расширять, чтобы людей становилось все больше и больше.

Насколько сейчас все спокойно и мирно на улицах?

Ситуация на пределе находится давно. Но сейчас народ, который копил ненависть на протяжении 30 лет, выплеснул наружу.

Происходят мелкие непонимания и мелкие стычки, но они не перерастают в какие-то хулиганские действия. Все происходит в пределах закона. Никаких нарушений нет. Идет обычный массовый митинг, который в Украине или других любых демократических странах является нормальным явлением. Для Казахстана такой митинг является нонсенсом и нарушением конституционных основ.

Оценку ситуации можно будет дать через несколько дней, когда протест закончится увеличением количества людей или на спад. Сейчас силы приблизительно равно. Со стороны власти силовики, миллиарды долларов, спецслужбы, военные.

Но это не значит, что они способны на сопротивление. Все эти силовики понимают, что завтра олигархи и миллиардеры сядут в самолет и улетят куда-то на Запад, а они останутся здесь со своими семьями и проблемами.

И тут ожидают их большие проблемы, если окажется, что они активно работали на режим, подавляли или совершали какие-то действия, которые приводили к увечьям, убийствам или другим эксцессам.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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