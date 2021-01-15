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Миллионы на свалке: неудачник случайно выкинул на помойку 7500 биткоинов

15 января, 14:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Городские власти не разрешают британцу организовать поиски жесткого диска с настоящим капиталом

Пока одни владельцы криптовалют подсчитывают свои миллиарды, житель Великобритании годами не может добиться права найти на свалке своего родного Ньюпорта жесткий диск с 7,5 тысячами биткоинов. Он даже готов пожертвовать четверть состояния городу.

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Об этом сообщает BBC.

Джеймс Хауэлс утверждает, что по ошибке выбросил переносной винчестер, на котором хранилась криптовалюта, еще в 2013 году. На тот момент стоимость утерянных им биткоинов оценивалась в 7,5 млн долларов.

Однако с тех пор курс биткоина вырос в десятки раз и по курсу на сегодняшний день состояние Хауэлса составило было почти 285 млн долларов.

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Поэтому мужчина безуспешно пытается добиться от городского совета разрешения провести раскопки на свалке. Изначально он предлагал перечислить 10% всех найденных биткоинов в городскую казну, если найдет винчестер.

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Однако теперь Хауэлс поднял ставку до 25%. То есть, он готов передать больше 71 млн долларов в "фонд борьбы с COVID-19".

Сам он считает, что поиск не будет сложным, поскольку наймет для этого команду профессионалов и, учитывая дату, когда жесткий диск был выброшен, можно будет примерно рассчитать, где он похоронен.

Однако даже щедрое предложение рассеянного валлийца не повлияло на власти Ньюпорта, в горсовете считают, что раскопки на свалке "окажут огромное воздействие на окружающую среду прилегающей территории". К тому же чиновники не питают такого же оптимизма насчет того, что поиски увенчаются успехом.

Напомним, что на электронных кошельках, доступ к которым навсегда потерян, хранятся около 20% биткоинов, добытых со времени создания виртуальной валюты в 2009 году.

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А как из-за криптовалюты пострадал бизнесмен из Тернополя, смотрите в видеосюжете:

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Великобритания мусор свалка биткоин криптовалюты
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