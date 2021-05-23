Минирование самолета Ryanair: в Минске задержали главреда NEXTA

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
В Минске задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел рейсом Афины-Вильнюс.
Об этом сообщает Ateo Breaking.
Недалеко от Минска пилот подал сигнал о минировании – самолет экстренно посадили в национальном аэропорту "Минск".
Правоохранители начали проверку документов пассажиров, при которой и задержали Протасевича. Примечательно, что Протасевич находится в списках террористов.
В МВД Беларуси уже подтвердили, что задержали Протасевича.
"На борту действительно был Роман Протасевич. И все выглядит так что задержание Романа Протасевича было единственной целью посадки самолета в Минске. Думаю еще будут выяснять каким образом поступило сообщении о минировании, явно ложное", – заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко. в эфире "Украина 24".
Протасевич на борту самолета
Оказалось, что самолет специально посадили в Минске, чтобы задержать Протасевича. Кроме того, распоряжение лично дал Александр Лукашенко. Telegram-канал "Пул первого" пишет, что после поступления информации о заминировании лайнера о ситуации доложили Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать".
"На данный момент это выглядит не больше-не меньше как международный авиационный терроризм. То есть умышленно ложное сообщение о минировании, захват самолета, захват пассажира", – сказал он.
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По его словам, согласно международному авиационному праву незаконно задерживать пассажира в результате экстренной посадки самолета.
"Я думаю эта ситуация еще будет иметь очень долгоиграющие последствия для белорусской власти, потому что такие международные авиационные дела это не шутки. Я подозреваю это будет иметь проблемы не только для авиакомпанни "Белавия", но и в целом вплоть до угрозы закрытого неба над Беларусью. Потому что, как показывает эта история, сам факт полета самолета Ryanair над Беларусью оказался для него угрозой", – считает аналитик.
Самолет Ryanair в аэропорту Минска
Отметим, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже высказалась о захвате Романа Протаcевича на борту Ryanair.
"Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - отметила она.
По ее словам, теперь Протасевичу может угрожать смертная казнь.
Сейчас же, по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел Протасевич, в небо был поднят истребитель. МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.
Ранее мы сообщали, что еще в ноябре 2020 года в Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским, на которой Минск потребовал в кратчайшие сроки выдать Степана Путило и Романа Протасевича.