Минирование самолета Ryanair: в Минске задержали главреда NEXTA

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич

В Минске задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел рейсом Афины-Вильнюс.

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Об этом сообщает Ateo Breaking.

Недалеко от Минска пилот подал сигнал о минировании – самолет экстренно посадили в национальном аэропорту "Минск".

Правоохранители начали проверку документов пассажиров, при которой и задержали Протасевича. Примечательно, что Протасевич находится в списках террористов.

В МВД Беларуси уже подтвердили, что задержали Протасевича.

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"На борту действительно был Роман Протасевич. И все выглядит так что задержание Романа Протасевича было единственной целью посадки самолета в Минске. Думаю еще будут выяснять каким образом поступило сообщении о минировании, явно ложное", – заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко. в эфире "Украина 24".

Протасевич на борту самолета

Оказалось, что самолет специально посадили в Минске, чтобы задержать Протасевича. Кроме того, распоряжение лично дал Александр Лукашенко. Telegram-канал "Пул первого" пишет, что после поступления информации о заминировании лайнера о ситуации доложили Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать".

"На данный момент это выглядит не больше-не меньше как международный авиационный терроризм. То есть умышленно ложное сообщение о минировании, захват самолета, захват пассажира", – сказал он.

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По его словам, согласно международному авиационному праву незаконно задерживать пассажира в результате экстренной посадки самолета.

"Я думаю эта ситуация еще будет иметь очень долгоиграющие последствия для белорусской власти, потому что такие международные авиационные дела это не шутки. Я подозреваю это будет иметь проблемы не только для авиакомпанни "Белавия", но и в целом вплоть до угрозы закрытого неба над Беларусью. Потому что, как показывает эта история, сам факт полета самолета Ryanair над Беларусью оказался для него угрозой", – считает аналитик.

Самолет Ryanair в аэропорту Минска

Отметим, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже высказалась о захвате Романа Протаcевича на борту Ryanair.

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"Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - отметила она.

По ее словам, теперь Протасевичу может угрожать смертная казнь.

Сейчас же, по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел Протасевич, в небо был поднят истребитель. МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Ранее мы сообщали, что еще в ноябре 2020 года в Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским, на которой Минск потребовал в кратчайшие сроки выдать Степана Путило и Романа Протасевича.