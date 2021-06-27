Министр здравоохранения Великобритании ушел в отставку из-за поцелуя (фото)

Мэтт Хэнкок ушел с поста после публикации в СМИ видео, как он целуется со своей сотрудницей Джиной Коладанджело

Мэтт Хэнкок. Фото: REUTERS/HTN

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ушел с поста. Перед этим британский таблоид Sun опубликовал фото, как Хэнкок целуется со своей сотрудницей Джиной Коладанджело.

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Об этом сообщает BBC.

43-летний Хэнкок женат, у него трое детей. Джина Коладанджело тоже замужем. Однако причиной отставки называется не нарушение этических норм, а пренебрежение карантинными ограничениями.

Министр поцеловался с сотрудницей. Фото: https://www.thesun.co.uk/

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В течение пандемии Хэнкок многократно говорил, что граждане королевства должны соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных пространствах. При этом Хэнкок и Коладанджело целовались и обнимались, судя по всему, в офисе министерства в этом году.

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"Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми", - говорится в прошении Хэнкока об отставке, которое он направил премьер-министру Борису Джонсону.

Мэтт Хэнкок и Джина Коладанджело. Фото: REUTERS/HTN

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Новым министром здравоохранения назначен Саджид Джавид. В 2019-2020 годах он занимал должность министра финансов, а до этого возглавлял министерство внутренних дел.

Напомним, 1 июня Великобритания впервые с начала пандемии сообщила о нулевой смертности от COVID-19.