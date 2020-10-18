Азербайджан заявил о захвате новых позиций в Нагорном Карабахе: видео

Азербайджанские солдаты во время боев в Нагорном Карабахе захватили позиции армянских спецназовцев.
Об этом заявила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В подтверждение этих слов ведомство обнародовало видео, как "бронетехника и солдаты Азербайджанской армии прогоняют армянских спецназовцев".
В Ереване это заявление пока не комментировали.
Ранее Азербайджан пригрозил Армении новой эскалацией в Нагорном Карабахе, если она продолжит нарушать новое перемирие, которое начало действовать с полуночи 18 октября.
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Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня и показал кадры с фронта, на которых азербайджанские военные атакуют армянские позиции.
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