Азербайджан заявил о захвате новых позиций в Нагорном Карабахе: видео

В Баку заявили об успешной атаке своих военных в Нагорном Карабахе

Азербайджанские солдаты во время боев в Нагорном Карабахе захватили позиции армянских спецназовцев.

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Об этом заявила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В подтверждение этих слов ведомство обнародовало видео, как "бронетехника и солдаты Азербайджанской армии прогоняют армянских спецназовцев".

Атака ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az

В Ереване это заявление пока не комментировали.

Ранее Азербайджан пригрозил Армении новой эскалацией в Нагорном Карабахе, если она продолжит нарушать новое перемирие, которое начало действовать с полуночи 18 октября.

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Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня и показал кадры с фронта, на которых азербайджанские военные атакуют армянские позиции.

Нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Источник: facebook.com/shushanstepanyan

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