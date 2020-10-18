Українська
$ 28,34
33,18
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Азербайджан заявил о захвате новых позиций в Нагорном Карабахе: видео

18 октября, 13:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Баку заявили об успешной атаке своих военных в Нагорном Карабахе

Азербайджанские солдаты во время боев в Нагорном Карабахе захватили позиции армянских спецназовцев.

Реклама

Об этом заявила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В подтверждение этих слов ведомство обнародовало видео, как "бронетехника и солдаты Азербайджанской армии прогоняют армянских спецназовцев".

Атака ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az

В Ереване это заявление пока не комментировали.

В тренде
Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск: стало известно, за что

Ранее Азербайджан пригрозил Армении новой эскалацией в Нагорном Карабахе, если она продолжит нарушать новое перемирие, которое начало действовать с полуночи 18 октября.

Реклама

Читайте также: Военные Азербайджана заявили, что сбили армянский штурмовик Су-25

Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня и показал кадры с фронта, на которых азербайджанские военные атакуют армянские позиции.

Нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Источник: facebook.com/shushanstepanyan

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
"Нагорно-Карабахская республика" выдвинула ультиматум АзербайджануДругие страны
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле мирных жителей
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле мирных жителейДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять