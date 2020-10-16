Минобороны Азербайджана показало последствия ракетного удара Армении: фото

В Еревани опровергли заявления Баку об ударе по Ордубадскому району

Противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как сообщается, оперативно-тактическая ракета была вывпущена с территории Нагорного Карабаха 15 октября в 10:44. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали.

В подтверждение своих слов ведомство обнародовало фото осколков.

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Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, опровергла сообщения о ракете. По ее словам, "это очередная фальсификация военно-политического руководства Азербайджана, которое стремится расширить географию конфликта".

Ранее Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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