Минобороны Азербайджана показало последствия ракетного удара Армении: фото

Противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Как сообщается, оперативно-тактическая ракета была вывпущена с территории Нагорного Карабаха 15 октября в 10:44. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали.
В подтверждение своих слов ведомство обнародовало фото осколков.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, опровергла сообщения о ракете. По ее словам, "это очередная фальсификация военно-политического руководства Азербайджана, которое стремится расширить географию конфликта".
Ранее Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе.
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