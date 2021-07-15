Мир на пороге третьей волны коронавируса – глава ВОЗ

Мир ждет очередная волна заболеваемости. Коллаж: Routes/Pixabay
В мире начинается ранняя стадия третьей волны коронавируса из-за нового штамма "Дельта", который уже распространился на 111 стран.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.
Читайте также: ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных
По его словам, количество новых случаев COVID-19 во всем мире растет четвертую неделю подряд. После десяти недель снижения число смертей от вируса вновь стало увеличиваться.
"Вариант "Дельта" присутствует сейчас в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал", — сказал глава ВОЗ.
Гебреисус также пожаловался на непропорциональное распределение вакцин, из-за чего большая часть населения мира остается уязвимой к инфекции.
"Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего года. Для достижения этих целей нам нужно 11 миллиардов доз вакцины", — сообщил глава ВОЗ.
Напомним, в Украине уже есть двое больных со штаммом "Дельта", они вернулись из России. Вероятно, именно там и подхватили болезнь.
Кроме того, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.
Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта