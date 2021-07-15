Українська
$ 27,3
32,25
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Мир на пороге третьей волны коронавируса – глава ВОЗ

15 июля 2021 9:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

По мнению главы ВОЗ, "Дельта" вскоре станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал

Мир ждет очередная волна заболеваемости. Коллаж: Routes/Pixabay

Мир ждет очередная волна заболеваемости. Коллаж: Routes/Pixabay

В мире начинается ранняя стадия третьей волны коронавируса из-за нового штамма "Дельта", который уже распространился на 111 стран.

Реклама

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Читайте также: ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных

По его словам, количество новых случаев COVID-19 во всем мире растет четвертую неделю подряд. После десяти недель снижения число смертей от вируса вновь стало увеличиваться.

"Вариант "Дельта" присутствует сейчас в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал", — сказал глава ВОЗ.

Реклама

Гебреисус также пожаловался на непропорциональное распределение вакцин, из-за чего большая часть населения мира остается уязвимой к инфекции.

Не пропусти!
В тренде
Вспомнил Медведчука. Путин решил объяснить, зачем писал статью об Украине
Путин в очередной раз рассказал, почему "Украина - это Россия". Фото: коллаж "Сегодня"

"Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего года. Для достижения этих целей нам нужно 11 миллиардов доз вакцины", — сообщил глава ВОЗ.

Напомним, в Украине уже есть двое больных со штаммом "Дельта", они вернулись из России. Вероятно, именно там и подхватили болезнь.

Кроме того, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Первый миллиардер на орбите. Ричард Брэнсон улетел в космос – онлайн-трансляция
Первый миллиардер на орбите. Ричард Брэнсон улетел в космос – онлайн-трансляцияДругие страны
Расстрелянная жена президента Гаити выжила (обновлено)
Расстрелянная жена президента Гаити выжила (обновлено)Другие страны
НАТО продолжит щекотать нервы России – корабли остались в Черном море после Sea Breeze
НАТО продолжит щекотать нервы России – корабли остались в Черном море после Sea BreezeДругие страны
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала Альянс
Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала АльянсВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять