Мир задыхается от аномальной жары. Чего ждать украинцам

Пока мир страдает от лесных пожаров, украинцам синоптики обещают "комфортную жару"

В Италии установили температурный рекорд, а в США, Турции и Греции тушат пожары / Фото: коллаж "Сегодня"

Аномальная жара накрыла Италию с рекордной температурой +49, в Турции и Греции из-за жары бушуют пожары, неспокойно даже в США, где начали гореть леса. Сайт "Сегодня" выяснял, что происходит с погодой и какой она будет в ближайшее время в Украине.

В Италии температурный рекорд

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На Сицилии зафиксировали температуру в 48.8 ºC, что стало новым температурным рекордом для Европы. Последний раз такую высокую температуру фиксировали 44 года назад, передает ВВС.

Температурный рекорд зафиксировали на фоне волны жары, накрывшей территорию Средиземноморья. Повлияли на него масштабные лесные пожары, которые возникли из-за сухой погоды и ветра.

По мнению метеоролога Тревора Митчелла из британского метеорологического бюро, рекордная жара на Сицилии связана с эффектом Фена – сильного, порывистого, теплого и сухого ветра, дующего с гор в долины. Он возникает, когда воздушные массы переваливают через горы и с большой скоростью скатываются в долины.

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Отметим, что в Италии лесные пожары задели регион Калабрии. Там в результате обвала дома из-за пожара погиб 76-летний мужчина. Также огонь сжег тысячи акров земли.

За последние сутки пожарные провели более 3000 операций по ликвидации очагов огня в Сицилии и Калабрии.

Страны Африки также фиксируют аномальные температуры. В Тунисе в городе Кайруан в среду температура воздуха поднялась до 50,3 градусов по Цельсию. А в Алжире в четверг ожидают 47 градусов по Цельсию в Батне, Туггурте и Бискре. В Марокко прогнозируют, что температура воздуха в выходные достигнет 49 градусов по Цельсию.

Лесные пожары в Турции

Пожары в Турции уничтожили лесные массивы и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали, а власти эвакуировали целые села.

По состоянию на 12 августа, в Турции уже локализовали большинство лесных пожаров. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для тушения пожаров понадобилось 218 часов.

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Страна ликвидировала 202 лесных пожара за последние 10 дней. В общем пожары вспыхнули в 46 с 81 провинции Турции.

Эксперты подозревают, что пожары в Турции – не природное явление, а дело рук человека. Уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей.

А власти не исключают, что причиной распространившихся на юге страны лесных пожаров могли быть поджоги.

Почему так жарко в Турции и Италии

В "Гидрометцентре" нам пояснили с чем связана высокая температура воздуха в Италии и Турции. В этот период погоду юга Европы и Турции делает гребень горячего и сухого воздуха, который движется с северных районов Африки на Средиземное море и юг Европы.

"Горячий воздух наблюдается не только в приземном слое, но и на высоте 1,5, 2 и 3 километра. В Турцию жаркий воздух попадает еще и с Ближнего Востока – Иран, Ирак. Жаркий воздух движется на Турцию и его температура на высоте 1,5-2 километра составляет +20 градусов. Воздушные массы с температурой +15, 18 и 20 градусов дотягиваются до Украины, центральной Европы, большей части восточной Европы. А к югу Европы и Турции воздушные потоки на высоте 1,5-2 километра идут с температурой +20-25 градусов. В дневное время, когда безоблачно, там воздух нагревается еще на 15-20 градусов. Поэтому в Италии зафиксирован температурный рекорд + 48,8 градусов", – поясняет сайту "Сегодня" заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Наталья Голеня.

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Такая погода способствует возникновению лесных пожаров. Они возникают из-за неосторожного обращения с огнем, например, не затушенный костер, случайно брошенный окурок. Причиной пожара может стать даже обычная стеклянная посуда – преломления солнечных лучей через стекло могут привести к возгоранию.

Если в такую погоду скорость ветра составляет 10-15 метров на секунду, это способствует быстрому распространению огня. А если скорость ветра достигает 20 м/с – это просто катастрофа. Такой лесной пожар очень трудно потушить.

Ущерб от пожаров в Греции назвали худшим в истории страны

В Греции лесные пожары вспыхнули во многих частях страны во время недельной жары, худшей за последние три десятилетия в Греции, с высокими температурами и жарким ветром.

По своим масштабам и нанесенному ущербу пожар на греческом острове Эвбея, уже назвали худшим в истории страны, сообщает Kathimerini.

Снимки европейской системы спутникового слежения "Коперникус" свидетельствуют, что выгорело более 500 тысяч акров площади (более 2000 квадратных километров), и эта цифра может достичь 700 тысяч акров. Это самые большие убытки в результате одного пожара в истории страны.

Кроме того, пожар в районе Илии и Аркадии уничтожил около 150 акров территории (около 600 квадратных километров).

Исследователь климата Афинской академии Христос Зерефос рассказал немецким журналистам о причинах, которые не дают возможность быстро локализовать пожары:

только за последние два дня в районе Афин произошло 118 возгораний;

с Эгейского моря дуют северные ветра, которые усиливаются;

из-за низкой влажности подсохла лесная подстилка;

дождей в регионе не было с мая.

В США огонь выгнал из домов домов десятки тысяч людей

Масштабные лесные пожары бушуют и на севере Калифорнии, там стихия не утихает уже несколько недель, сообщает АР. Пожар уже прозвали "Дикси".

"Погода действительно против нас. Будет жарко, будет сухо, а ветер будет нестабильным, что ускорит нагревание и принесет больше воздуха. Все, что отрицательно для пожарных – положительно для огня", – говорят спасатели.

Поскольку в стране сильный порывистый ветер и сильная жара – огонь быстро распространяется. По последним данным, там выгорела земля на площади более 100 гектаров. А пожары уничтожили десятки сооружений и выгнали из собственных домов десятки тысяч людей.

Чего ждать в Украине

На этой неделе Украине пока обещают "комфортную жару" – +23-28 градусов, максимум.

"Такая погода продержится в два ближайших дня. А уже в воскресенье к нам дойдет гребень горячего и сухого воздуха из Африки. Тепло, которое уже попало на районы Италии и Балкан, воздушными потоками будет попадать на территорию Украины. Поэтому в дневное время, мы будем фиксировать жару в +30-35 градусов. А на юге и юго-востоке Украины может быть и +37 градусов. 16, 17 и 18 августа будет наблюдаться процесс увеличения температуры и усиление жары", – рассказывает сайту "Сегодня" метеоролог Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Эксперт отмечают, что это не катастрофа и не рекорд. По его словам рекордная температура была зафиксирована в 2010 году.

"Тогда в Украине столбики термометра поднимались к отметке +42 градуса, в частности в Луганске, а в Киеве в 2010 году был зафиксирован температурный максимум +39 градусов. В этом году у нас не будет таких абсолютных рекордов", – заверяет заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов.

Она отмечает, что в последние годы в Украине увеличилось количество дней летом с температурой +30 градусов и выше. Но пока рекорд 2010 года не побит. Например, в Киеве летом 2010 года было 39 дней с температурой в +30 градусов и выше.

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