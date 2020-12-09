Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия

Люди уходят из офисов, а разрыв между доходами растет

Мы живем в беспрецедентные времена. Несмотря на то, что скоро станут доступны эффективные вакцины от коронавируса и жизнь вернется в более-менее нормальное русло, пандемия COVID-19 неизбежно будет иметь долгосрочные последствия для общества и экономики – от электронной коммерции до корпоративной культуры.

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О пяти ключевых мировых тенденциях, развитие которых ускорила пандемия, идет речь в материале Visual Capitalist.

1. Увеличение времени, проводимого за гаджетами

Тенденция к постоянному увеличению количества времени, которое люди проводят за своими гаджетами, была и до появления коронавируса (с 2008 по 2018 годы этот показатель увеличился в 12 раз). Теперь же, когда все гораздо больше времени проводят дома, время, проведенное у экранов, растет по всем направлениям – особенно среди детей и подростков. С начала пандемии вдвое выросло количество людей в возрасте до 18 лет, которые проводят четыре и более часов в день с гаджетами – 44% против 21% до пандемии.

Выиграл от пандемии и сегмент видеоигр – весной выручка там резко выросла, и продажи оставались высокими на протяжении всего 2020 года.

Издание прогнозирует, что количество проводимого перед мониторами времени уже вряд ли вернется к уровню, который был до COVID – даже когда большинство людей вернутся к нормальной работе и учебе.

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Показатель ускорения: международный интернет-трафик давно неуклонно увеличиваются, но активность его домашних пользователей при COVID-19 превзошла все предыдущие цифры.

2. Развитие онлайн-торговли и переход к бесконтактным способам оплаты

COVID-19 ломает старые привычки и заставляет мир быстрее переходить к бесконтактным способам оплаты, при этом способствуя еще большему росту интернет-продаж.

Пандемия ускорила переход к оплате через мобильные кошельки и карты с технологией бесконтактной оплат.

Также значительно увеличились и продолжают расти объемы онлайн-торговли. Издание считает 2020 год переломным моментом для этой сферы.

Показатель ускорения: прогнозы проникновения электронной торговли сместились вверх.

3. Пик глобализации

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Глобализация шла на спад с середины 1980-х годов, пока не вышла на плато во время финансового кризиса. С этого момента объемы мировой торговли в процентах от ВВП так и не вернулись к прежней траектории роста на фоне торговых войн, а теперь и COVID-19.

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Очевидно, что пандемия повлияла на торговлю, и хотя пока рано говорить о ее долгосрочных последствиях, но информационная составляющая глобализации становится еще более важной частью мирового экономического пазла.

Еще до того, как COVID-19 распространился по миру, мировая торговля услугами росла на 60% быстрее, чем торговля товарами, и в 2019 году оценивалась примерно в 13,4 триллиона долларов.

Показатель ускорения: спад в торговле товарами пугающе напоминает тот, который произошел в 2008 году.

4. Рост неравенства в доходах

Тенденция к росту разрыва между доходами самых богатых и бедных людей в мире сохранялась на протяжение нескольких десятилетий, но это неравенство усугубилось в результате экономических потрясений, вызванных COVID-19.

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Особенно негативно сказалась пандемия на молодом поколение: именно оно с большей вероятностью пострадает от экономических последствий коронавируса, тем более что у этой группы и меньше всего сбережений для покрытия перебоев в доходах. Фактически, почти половина людей в возрастной группе 18–24 лет вообще ничего не накопили.

Чем дольше экономика будет находиться под влиянием карантинных мер из-за COVID-19, тем больше будет разрыв между доходами людей, которые продолжают работать, и теми, кто занят в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии (например, туризм, мероприятия).

Показатель ускорения: COVID-19 практически не сказался на благосостоянии миллиардеров.

5. Удаленные рабочие места

По состоянию на 2019 год более половины компаний-противников удаленного рабочего места, ссылались на "устоявшуюся политику". Пандемия заставила многих из них пересмотреть политику исключительной работы в офисах.

Издание прогнозирует, что грандиозный эксперимент с удаленной работой и распределенными командами окажет неизгладимое влияние на привычную нам офисную жизнь, изменив всю "офисную экономику". Это воздействие уже ощущается: в третьем квартале 2020 года глобальный объем инвестиций в коммерческую недвижимость упал на 48%.

Показатель ускорения: тысячи людей покидают дорогие городские районы, потому что могут работать удаленно из более дешевых мест.

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