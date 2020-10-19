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Мир в Карабахе возможен: Алиев и Пашинян готовы к переговорам

19 октября, 18:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Лидеры Армении и Азербайджана заявляют о своей готовности к перемирию

Лидеры Армении и Азербайджана готовы начать прямые переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, однако позиции Баку и Еревана все еще расходятся по ряду основополагающих вопросов.

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Об этом в интервью ТАСС заявили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В частности, Алиев сказал, что хочет начать переговоры "в Москве или любом другом месте", тогда как Пашинян выразил готовность начать переговоры с главой Азербайджана в Москве для при посредничестве России.

В то же время, по словам Пашиняна, из-за действий азербайджанских военных и участия на их стороне в конфликте в Нагорном Карабахе иностранных наемников у России есть основания для антитеррористической операции.

Алиев же называет армию Азербайджана боеспособной и не нуждающейся в наемниках. Он также заявил о приверженности Баку мирным принципам по Нагорному Карабаху, которые действовали до начала недавнего обострения.

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Пашинян же утверждает, что реализации согласованного в Москве перемирия мешает вмешательство Турции в конфликт, и называет статус Нагорного Карабаха первостепенным вопросом для Армении..

Кроме того, Ильхам Алиев повторил свое утверждение о том, что Россия поставляет оружие Армении, но допустил, что это может происходить вне ведома руководства страны и призвал Кремль разобраться в происходящем.

Напомним, что ранее президент Армении Армен Саркисян рассказал, когда его страна может признать независимость Нагорного Карабаха.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах Ильхам Алиев Никол Пашинян
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