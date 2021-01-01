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Мир встретил 2021 год: яркие фото

1 января, 12:50

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Из-за пандемии коронавируса массовые празднества во многих странах были отменены

В ночь на 1 января весь мир встретил Новый год – 2021. Из-за пандемии коронавируса массовые празднества во многих странах были отменены, но это не помешало нам всем хорошо отметить праздник.

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США

Впервые в США из-за COVID-19 отменены публичные празднования Нового года, но людей все равно много.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Бразилия

Бразилия находится в другом полушарии, что делает ее еще более необычной для встречи Нового года.

Фото: REUTERS / Lucas Landau
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Египет

В Египте традиционные фейерверки, которые знаменуют начало 2021 года.

Фото: REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Великобритания

Фейерверк над Темзой, новогодний карнавал – все это неотъемлемые составляющие грандиозного празднования Нового года в Великобритании.

Фото: REUTERS/Simon Dawson

Россия

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Впервые за многие годы в Москве в новогоднюю ночь из-за пандемии коронавируса не работали рестораны, клубы, парки и катки.

Фото: Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Германия

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В Германии действует запрет на массовые собрания, распитие алкоголя в общественных местах и запуск фейерверков в новогоднюю ночь.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina


Болгария

Жители Болгарии по традиции встречают Новый год в кругу семьи за столом, но также и любят собираться в компании и гулять по улицам, танцуя и распевая народные песни.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Китай

Новый год встретили в и Китае. В столице страны собрались тысячи людей.

Фото: REUTERS/Tingshu Wang


Тайвань

На Тайване люди собирались в центре столицы, чтобы посмотреть на фейерверк.

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa


Украина

Без массовых гуляний и скоплений на улицах украинцы душевно отпраздновали новый год.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, мир прощается с тяжелым 2020-м и уже встречает новый 2021 год. Первыми и последними по киевскому времени традиционно Новый год празднуют на островах в Тихом океане.

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Россия Киев Болгария Бразилия Великобритания Германия Египет Китай США Тайвань Новый год 2021
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