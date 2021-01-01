Мир встретил 2021 год: яркие фото

В ночь на 1 января весь мир встретил Новый год – 2021. Из-за пандемии коронавируса массовые празднества во многих странах были отменены, но это не помешало нам всем хорошо отметить праздник.
США
Впервые в США из-за COVID-19 отменены публичные празднования Нового года, но людей все равно много.
Бразилия
Бразилия находится в другом полушарии, что делает ее еще более необычной для встречи Нового года.
Египет
В Египте традиционные фейерверки, которые знаменуют начало 2021 года.
Великобритания
Фейерверк над Темзой, новогодний карнавал – все это неотъемлемые составляющие грандиозного празднования Нового года в Великобритании.
Россия
Впервые за многие годы в Москве в новогоднюю ночь из-за пандемии коронавируса не работали рестораны, клубы, парки и катки.
Германия
В Германии действует запрет на массовые собрания, распитие алкоголя в общественных местах и запуск фейерверков в новогоднюю ночь.
Болгария
Жители Болгарии по традиции встречают Новый год в кругу семьи за столом, но также и любят собираться в компании и гулять по улицам, танцуя и распевая народные песни.
Китай
Новый год встретили в и Китае. В столице страны собрались тысячи людей.
Тайвань
На Тайване люди собирались в центре столицы, чтобы посмотреть на фейерверк.
Украина
Без массовых гуляний и скоплений на улицах украинцы душевно отпраздновали новый год.
Напомним, мир прощается с тяжелым 2020-м и уже встречает новый 2021 год. Первыми и последними по киевскому времени традиционно Новый год празднуют на островах в Тихом океане.
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