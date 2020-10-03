Українська
$ 28,33
33,33
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Мира в Карабахе не будет: Алиев назвал переговоры с Пашиняном бессмысленными

3 октября, 15:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Азербайджана назвал условие для мира с Арменией

Встречи с армянским руководством являются бесполезными и не приведут к примирению Еревана и Баку из-за Нагорного Карабаха.

Реклама

Так президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Al Jazeera.

"Я встречался с премьер-министром Армении. Однако, эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер", – сказал азербайджанский лидер.

Свое мнение он объяснил отказом Пашиняна возвращать захваченные территории.

Читайте также: Началось наступление: в Нагорном Карабахе ужесточились бои (видео)

Реклама

"Если они не хотят этого делать, если они много лет выступают против принципов, разработанных Минской группой, и срывают переговоры, то, что можно говорить после этого?" — спросил Алиев.

В тренде
Одним абзацем. Четвертый день войны за Нагорный Карабах

Он добавил, что хотел вернуть азербайджанские территории мирно, но сейчас условием для прекращением боевых действий он снова назвал отведение Вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха.

Также Алиев назвал последний виток эскалации на границе с Арменией крупнейшим за последние 28 лет.

Напомним, что Украина призвала Баку и Ереван сесть за стол переговоров, но все же поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах Ильхам Алиев Никол Пашинян
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войной
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войнойДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Путин с Макроном обсудили ситуацию в Карабахе и сошлись на одном решении
Путин с Макроном обсудили ситуацию в Карабахе и сошлись на одном решенииДругие страны
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видео
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять