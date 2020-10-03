Мира в Карабахе не будет: Алиев назвал переговоры с Пашиняном бессмысленными

Президент Азербайджана назвал условие для мира с Арменией

Встречи с армянским руководством являются бесполезными и не приведут к примирению Еревана и Баку из-за Нагорного Карабаха.

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Так президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Al Jazeera.

"Я встречался с премьер-министром Армении. Однако, эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер", – сказал азербайджанский лидер.

Свое мнение он объяснил отказом Пашиняна возвращать захваченные территории.

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"Если они не хотят этого делать, если они много лет выступают против принципов, разработанных Минской группой, и срывают переговоры, то, что можно говорить после этого?" — спросил Алиев.

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Он добавил, что хотел вернуть азербайджанские территории мирно, но сейчас условием для прекращением боевых действий он снова назвал отведение Вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха.

Также Алиев назвал последний виток эскалации на границе с Арменией крупнейшим за последние 28 лет.

Напомним, что Украина призвала Баку и Ереван сесть за стол переговоров, но все же поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.

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