Мирные жители Карабаха попали под удар: фото после обстрелов

В Армении показывали уже последствия обстрелов азербайджанскими военными мирных населенных пунктов. А теперь появились кадры атак по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Причем к мирным жителям прилетали и ракеты от "Градов".
Соответствующие кадры показала в Facebook правительственная организация Единый центр Армении.
Так, на некоторых фото можно увидеть, как во двор одного из районов Степанакерта (столица Арцаха или непризнанной НКР) прилетали мины, в результате чего некоторые машины полностью сгорели, а осколки попадали в окна местных жителей.
Еще в одном из кварталов населенного пункта ракеты азербайджанских РСЗО "Град" падали вблизи школы и детского сада.
А в Варденисе азербайджанским беспилотником был обстрелян гражданский автобус.
Отметим, что сегодня уже третий день как продолжаются бои в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны несут серьезные потери, обвиняют друг друга в агрессии. Так, Азербайджан показывал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат (осторожно, шокирующие кадры, 18+).
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказывал о жертвах обстрелов из Армении. Он возложил на Ереван ответственность за гибель десяти человек в Нагорном Карабахе, в том числе целой семьи.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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