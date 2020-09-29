Мирные жители Карабаха попали под удар: фото после обстрелов

Азербайджанская армия била и по армянским военным, и по мирным кварталам

В Армении показывали уже последствия обстрелов азербайджанскими военными мирных населенных пунктов. А теперь появились кадры атак по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Причем к мирным жителям прилетали и ракеты от "Градов".

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Соответствующие кадры показала в Facebook правительственная организация Единый центр Армении.

Так, на некоторых фото можно увидеть, как во двор одного из районов Степанакерта (столица Арцаха или непризнанной НКР) прилетали мины, в результате чего некоторые машины полностью сгорели, а осколки попадали в окна местных жителей.

Фото: Foreign Ministry of Armenia/Handout via REUTERS

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Еще в одном из кварталов населенного пункта ракеты азербайджанских РСЗО "Град" падали вблизи школы и детского сада.

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А в Варденисе азербайджанским беспилотником был обстрелян гражданский автобус.

Отметим, что сегодня уже третий день как продолжаются бои в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны несут серьезные потери, обвиняют друг друга в агрессии. Так, Азербайджан показывал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат (осторожно, шокирующие кадры, 18+).

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказывал о жертвах обстрелов из Армении. Он возложил на Ереван ответственность за гибель десяти человек в Нагорном Карабахе, в том числе целой семьи.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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