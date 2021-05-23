"Мне грозит смертная казнь": пассажиры самолета рассказали, как задерживали Протасевича (фото)

Людей с задержанного самолета три часа держали в проходе без воды и туалетов и обыскивали, затем их закрыли в комнате ожидания

Пассажиры задержанного самолета в аэропорту Минска / Фото: Delfi.lt

Пассажиры самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс и который белорусские спецслужбы заставили совершить посадку в Минске, рассказали, что перед задержанием бывший главный редактор NEXTA сказал, что ему грозит смертная казнь.

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Об этом сообщает Delfi.

По словам летевших в самолете, после внезапного маневра лайнера "один парень запаниковал" и расстроился, когда понял, что самолет идет на посадку.

"Когда парень узнал, что мы спускаемся, расстроился. Нас всех четверых вывели, собаки все обнюхали. Он отвел парня в сторону и вытряхнул его вещи на взлетно-посадочной полосе. Мы спросили его, что происходит. Он (Роман Протасевич. – Ред.) сказал, что это было, и добавил: "Здесь мне грозит смертная казнь", - рассказал один из пассажиров.

Реклама Пассажиры задержанного самолета в аэропорту Минска / Фото: Delfi.lt

По словам очевидцев, все это время рядом с Протасевичем стоял человек в форме, и вскоре Романа просто вытащили и увели. Остальным пассажирам сказали, что они скоро смогут улететь, но в результате задержали на несколько часов.

Пассажиры задержанного самолета в аэропорту Минска / Фото: Delfi.lt

На данный момент известно, что самолет уже вылетел в Вильнюс, но людей несколько часов продержали в комнате ожидания аэропорта, а до этого им пришлось около трех часов стоять в "узких коридорах без воды и туалетов", пока у них проверяли документы и обыскивали.

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"Мы три часа стояли в узких коридорах без воды, туалетов и всего остального, пока проверяли наши документы и обыскивали нас. Осмотр самолета занял около трех часов", – рассказал один из пассажиров.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, власти Беларуси заставили совершить посадку самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины – Вильнюс, заявив о якобы поступившем сообщении о минировании. После приземления лайнера в Минске был арестован летевший в нем экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Украина уже присоединилась к призывам европейских стран освободить белорусского журналиста Романа Протасевича.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске