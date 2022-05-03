Молдова не видит признаков того, что Россия готовит нападение

С 24 февраля все государственные органы Молдовы находятся в режиме повышенной готовности

В Молдове считают, что Россия не вторгнется на территорию страны / Коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Молдовы не видит признаков того, что Россия готовит вторжение в страну.

Об этом пишет "Европейская правда".

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С 24 февраля все государственные органы Молдовы находятся в режиме повышенной готовности и внимательно отслеживают ситуацию.

"Сейчас нет никаких признаков того, что для Молдовы есть опасность. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и ключевые наши международные партнеры", – отметили в оборонном ведомстве.

Обстановка

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.

В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.

Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.

В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке. Реклама

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