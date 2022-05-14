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Морская блокада Украины и военная помощь от G7. Что пишут западные СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 мая, 13:46
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Иностранные СМИ обсуждают ситуацию в Украине
Иностранные СМИ обсуждают ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны, которую рф развязала в Украине, многие порты оказались заблокированы. Наша страна является крупнейшим поставщиком в мире зерна, это в свою очередь может вызвать кризис и отставание по поставкам. В тоже время, G7 обещает увеличить военную помощь Украине для борьбы с агрессором.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Морская блокада угрожает глобальной продовольственной безопасности

Информагентство Bloomberg пишет, что морская блокада Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. Большинство украинских портов были закрыты после начала войны, что ограничило экспорт зерна по железнодорожным и автомобильным маршрутам через соседние страны Европейского Союза. Это уменьшило поставки до 1,1 миллиона тонн в апреле против примерно 5 миллионов тонн в месяц в обычное время. Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, является ключевым поставщиком в страны Европы, Африки и Азии.

Страны G7 предоставит Украине оружие

Международное агентство новостей Reuters пишет, что G7 обещает увеличить военную помощь Украине, демонстрируя единство против России. Министры иностранных дел из группы G7 поддержали предоставление дополнительной помощи и оружия Украине, когда они встретились в пятницу, что Германия назвала "мощным знаком единства", чтобы углубить глобальную изоляцию россии из-за вторжения в Украину.

Украина уже выиграла битву за Харьков

Американская ежедневная газета The Washington Post со ссылкой на выводы вашингтонского аналитического центра Института изучения войны пишет, что Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков. С начала войны кремль пытались оцепить, а затем захватить город. Однако украинские войска в последние дни оттеснили русские войска из этого района.

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США сделали предупреждение международным банкам

Американская газета The New Your Times сообщила, что Минфин США предостерегает иностранные банки от помощи россии уклоняться от санкций. Администрация Байдена призывает международные банки не помогать России уклоняться от санкций, предупреждая, что компании рискуют потерять доступ к рынкам в Соединенных Штатах и Европе, если поддержат российский бизнес или олигархов, сталкивающихся с финансовыми ограничениями в результате войны в Украине.

Франция заинтересовалась украинским опытом

Французское издание LeFigaro пишет, что французская армия уже учится на успехах украинского и ошибках русского. Французское командование уже извлекло несколько уроков.

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Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

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Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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