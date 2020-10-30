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Мощное землетрясение в Турции. Есть первые погибшие, больше 200 раненых

30 октября, 16:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Информации об украинцах среди пострадавших пока что нет

В результате мощного землетрясения, которое ранее в этот день произошло в Эгейском море, в расположенной на западе Турции провинции Измир, не менее шести человек погибли и еще 202 получили травмы.

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Об этом заявили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Турецкие спасатели уточнили, что одну из жертв накрыло большой морской волной, которая образовалась в результате подземного толчка. Также из-за этого некоторые области провинции оказались подтоплены.

Есть ли среди среди жертв или пострадавших граждане Украины, пока неизвестно, сообщил генеральный консул в Стамбуле Александр Гаман.

"Информация о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших устанавливается", – написал он в Twitter, выразив соболезнования родным погибших, а также пожелав выздоровления пострадавшим.

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Как уже известно, было разрушено не менее 20 домов. Спасательная операция продолжается – на данный момент известно о спасении из-под завалов порядка 70 человек.

Одного из потерпевших достали из-под завалов

За основным толчком магнитудой 6,6 последовали не менее 33 афтершоков, магнитуда 13 из них превышала 4.

Для ликвидации последствий катаклизма направлены 53 машины и 189 спасателей. Власти также выделили на спасательную операцию 3 млн турецких лир (около 360 тыс. долларов).

Как уже сообщалось, землетрясение затронуло и греческий остров Самос, на котором также были разрушены дома и затоплены улицы.

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Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

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Турция землетрясение жертвы катаклизмы измир
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