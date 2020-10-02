Мост между Арменией и Нагорным Карабахом накрыла артиллерия: видео

Противостояние Армении и Азербайджана продолжается. В Сети появилось видео, как снаряд попадает в мост, который связывает Армению с Нагорным Карабахом.
Видео опубликовал Telegram-канал WarGozno.
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По данным СМИ, обстрел ведут Вооруженные силы Азербайджана.
На кадрах видно, как снаряд попадает по мосту в нескольких метров от гражданского автомобиля.
Ранее армянские военные заявили, что сбили еще один самолет Азербайджана.
Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: "Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и главные подробности".
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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