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Мост между Арменией и Нагорным Карабахом накрыла артиллерия: видео

2 октября, 13:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

По данным СМИ, обстрел моста ведут Вооруженные силы Азербайджана

Противостояние Армении и Азербайджана продолжается. В Сети появилось видео, как снаряд попадает в мост, который связывает Армению с Нагорным Карабахом.

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Видео опубликовал Telegram-канал WarGozno.

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По данным СМИ, обстрел ведут Вооруженные силы Азербайджана.

На кадрах видно, как снаряд попадает по мосту в нескольких метров от гражданского автомобиля.

Видео: WarGozno/Telegram
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Ранее армянские военные заявили, что сбили еще один самолет Азербайджана.

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Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: "Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и главные подробности".

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