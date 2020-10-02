Мост между Арменией и Нагорным Карабахом накрыла артиллерия: видео

Противостояние Армении и Азербайджана продолжается. В Сети появилось видео, как снаряд попадает в мост, который связывает Армению с Нагорным Карабахом.

Реклама

Видео опубликовал Telegram-канал WarGozno.

Читайте также: Армения ввела ограничения на въезд в Нагорный Карабах: что изменилось

По данным СМИ, обстрел ведут Вооруженные силы Азербайджана.

На кадрах видно, как снаряд попадает по мосту в нескольких метров от гражданского автомобиля.

Видео: WarGozno/Telegram

Реклама

Ранее армянские военные заявили, что сбили еще один самолет Азербайджана.

В тренде Одним абзацем. Пятый день войны за Нагорный Карабах

Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: "Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и главные подробности".

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама