"Устал" – названы причины обрушения моста в Минске

Названы предварительные причины обрушения моста в Минске, что произошло в ночь на субботу 8 января. Данных о пострадавших в результате ЧП нет.
Об этом сообщает белорусское агентство "Белта".
Что произошло
"Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске – усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур)", – говорится в сообщении Мингорисполкома.
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Отмечается, что все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно. На данный момент идет выяснение, кто и когда проводил экспертизу износа конструкций и давал заключение об их пригодности к эксплуатации.
Теперь принято решение демонтировать путепровод на проспекте Победителей над улицей Немига.
"Пока производится демонтаж обрушившейся части. Специалисты также обследовали весь путепровод. Его, включая часть, предназначенную для движения транспортных средств, затем также демонтируют", – отметили в ведомстве.
Приключения мостов
- В аналогичной ситуации в свое время побывал Шулявский мост в Киеве. Правда, его решили демонтировать сразу после того, как отпали небольшие кусочки пешеходной зоны моста.
- Тем не менее реконструкция обросла массой скандалов. Например, в конце 2020 года там рухнули три новенькие опоры освещения.
- Данный инцидент закончился тем, что дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева как заказчик строительства решила обратиться в суд для возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили пострадавших.
- А сама стоимость реконструкции Шулявского моста постоянно увеличивается. В этом году решено потратить дополнительно еще 0,5 мдрд гривен.