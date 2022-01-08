"Устал" – названы причины обрушения моста в Минске

Принято решение демонтировать частично упавшую конструкцию

В разрушении моста обвинили... погоду / Коллаж "Сегодня"

Названы предварительные причины обрушения моста в Минске, что произошло в ночь на субботу 8 января. Данных о пострадавших в результате ЧП нет.

Об этом сообщает белорусское агентство "Белта".

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Что произошло

"Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске – усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур)", – говорится в сообщении Мингорисполкома.

Отмечается, что все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно. На данный момент идет выяснение, кто и когда проводил экспертизу износа конструкций и давал заключение об их пригодности к эксплуатации.

Теперь принято решение демонтировать путепровод на проспекте Победителей над улицей Немига.

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"Пока производится демонтаж обрушившейся части. Специалисты также обследовали весь путепровод. Его, включая часть, предназначенную для движения транспортных средств, затем также демонтируют", – отметили в ведомстве.

Приключения мостов