Моя семья здесь: Пашинян опроверг сообщения о бегстве из Армении

Глава армянского правительства Никол Пашинян не намерен покидать свою страну даже после попытки военного переворота. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в центре Еревана.
Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
До этого несколько Telegram-каналов сообщили, что якобы борт №1 привели в готовность, чтобы вывезти его из страны.
"Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они (члены семьи, – ред.) сейчас придут сюда", – отметил Пашинян, которого сопровождал сын Ашот.
Напомним, в Ереване начались массовые драки противников и сторонников Пашиняна.
Пашинян также сообщил, что подписал указ об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, однако документ не был завизирован президентом республики Арменом Саркисяном.
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